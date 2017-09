Le Sonaca 200 se porte bien

Article publié le 18 septembre 2017 par David Dagouret

La première livraison devrait intervenir d'ici fin 2017 - début 2018.

Sonaca Aircraft est une filiale du groupe Sonaca, qui développe et commercialise son nouvel avion monomoteur biplace le Sonaca 200. Cet appareil est conçu pour l'écolage et les vols de loisir.

Le 04 septembre dernier, Sonaca Aircraft avait invités les premiers clients pour tester le Sonaca 200, immatriculé OO-NEW. Au terme des vols d’essai, les pilotes se sont montrés très enthousiastes. La Belgian Flight School a confirmé sa commande initiale de huit appareils.

André Muller, Pilote, Belgian Flight School a déclaré : "En apparence le OO-NEW est la copie conforme du OO-SON. Mais en réalité, de nombreuses modifications structurelles le différencient de son jumeau. En occupant le siège de droite, je me suis senti à l’aise dans le cockpit ; la position en hauteur est idéale et les coussins des sièges moins épais semblent convenir à tous. Le champ de vision est tout bonnement génial. Rien de comparable avec la vision limitée de certains appareils à ailes hautes. Un atout majeur pour la sécurité en vol. Au sol, le taxi est aisé, sans difficulté. En vol, l’avion est agréable à piloter, souple aux commande, réactif et à réponse directe dans les trois plans. Le moteur Rotax, avec hélice à pas fixe, répond aux besoins d’un vol d’entrainement. Les décrochages effectués dans toutes les configurations sont sains. La sortie de décrochage se déroule sans problème avec très peu de perte d’altitude. Le Sonaca 200 a montré une très bonne manœuvrabilité dans toutes les phases de vol rencontrées (montées, descentes, virages à forte inclinaison et approche sans puissance). La phase d’atterrissage effectuée avec un ralenti trop élevé n’a pas posé de difficultés et le train d’atterrissage semble avoir la robustesse nécessaire à l’écolage initial. En résumé, le Sonaca 200 (OO-NEW) semble très prometteur et idéal comme avion d’écolage".





Au vu du succès commercial du Sonaca 200, les actionnaires de Sonaca Aircraft ont opté pour une recapitalisation de la société et le lancement de la phase d'industrialisation.

Pierre Van Wetter, Co-Fondateur & Chief Commercial Officer de Sonaca Aircraft, a quant à lui déclaré : "Nous avons enregistré une trentaine de précommandes. Pour pouvoir livrer nos clients dans les meilleurs délais, nous avons opté pour une recapitalisation de la société afin d’anticiper la phase d’industrialisation".

Dans le même temps Sonaca Aircraft a annoncé avoir nommé Yoan Beulque comme responsable de la production. Le Sonaca 200 poursuit la procédure de certification par la phase des essais en vol, cette certification EASA serait prévue d'ici novembre 2017 et les premières livraisons devraient intervenir dès fin 2017 - début 2017.

Précisons que le prix du Sonaca 200 est estimé à 175 000 euros (prix catalogue).

Liens commerciaux