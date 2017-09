Qantas choisit Airbus pour actualiser les cabines de sa flotte A380

Article publié le 8 septembre 2017 par David Dagouret

La compagnie australienne a signé un accord avec Airbus pour optimiser la cabine de ses A380.

Qantas a conclu un accord avec Airbus portant sur la modernisation des cabines de ses 12 A380, en vue d'optimiser encore le confort des vols long-courriers tout en maximisant leur rentabilité. Ainsi, le nouvel aménagement tirera parti de la vaste surface plancher des A380 pour intégrer de façon efficiente les nouveaux sièges sélectionnés par Qantas pour les classes Affaires et Premium Economy.

Airbus sera responsable de l'aménagement global du pont supérieur. Airbus sera également chargé par Qantas du développement et de la production d'un nouveau salon classe affaires unique, qui sera installé à l'avant du pont supérieur. La phase d'installation débutera au deuxième trimestre 2019. Il est prévu que l'ensemble des 12 appareils seront actualisés d'ici fin 2020.

Didier Evrard, EVP Programmes - Airbus Commercial Aircraft, a déclaré : "Nous sommes très heureux de contribuer au succès et à la réputation de Qantas grâce à l'expertise que nous avons déjà démontrée en matière d'innovation, de conception et d’actualisation des cabines, et d'assurer ainsi une efficience et une valeur accrues pour ses A380. Cette modernisation démontre la confiance continue de Qantas envers l'A380 qui occupe une place majeure au sein de sa flotte et offre aux passagers une expérience unique du voyage."

Suite à ces travaux d’actualisation, les A380 de Qantas disposeront de la capacité suivante : 14 suites en première classe (nombre inchangé), 70 suites en classe affaires (six de plus), 60 sièges en classe Premium Economy (25 de plus) et 341 sièges en classe économique (30 de moins), soit un total de 485 passagers (un de plus). En outre, cette actualisation répondra à la forte demande de la compagnie qui souhaite des cabines premium permettant une optimisation de ses recettes sur les vols à destination des Etats-Unis, d'Europe et d'Asie.

