Le planeur Perlan 2 atteint une altitude de 52 172 ft, battant ainsi le record établi par Perlan 1 en 2006.

Le 04 septembre dernier, le planeur "Perlan 2" a battu le record d'altitude d'un planeur non motorisé. La mission Airbus Perlan II, le premier projet au monde visant à faire voler un planeur non motorisé aux portes de l’espace, est entrée hier dans l’histoire en Patagonie (Argentine) en établissant un nouveau record mondial d’altitude pour un planeur à plus de 52 000 ft avec un record précis de 52 172 ft soit plus de 15 902 mètres.

Ed Warnock, CEO du projet Perlan a déclaré : "Nous célébrons aujourd’hui une incroyable victoire pour l’innovation aérospatiale et la découverte scientifique. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et sponsors pour leur engagement sans faille qui a largement contribué à ce résultat. Nous continuerons à tenter de nous élever encore plus haut pour poursuivre nos expériences et explorer les mystères de la stratosphère. Nous sommes certes entrés dans l’histoire, mais l’aventure scientifique ne fait que commencer."

Tom Enders, CEO d’Airbus a déclaré : "Chaque nouvelle étape franchie par la mission Airbus Perlan II nous permet d’approfondir nos connaissances pour voler plus haut, plus vite et plus propre. Nous constatons également que l’aviation a toujours le pouvoir de nous surprendre, de nous passionner et de nous inciter à toujours repousser nos limites. L’extraordinaire succès de Perlan est le fruit d’une réflexion audacieuse, qui constitue la clé de voûte de notre vision d’avenir pour Airbus et inspirera, nous l’espérons, la nouvelle génération d’explorateurs et d’inventeurs dans le secteur aérospatial."

Jim Payne, chef pilote, et Morgan Sandercock, son copilote, étaient aux commandes du Perlan 2 pour ce vol réalisé au départ de l’aéroport international Comandante Armando Tola d’El Calafate, en Argentine, brisant ainsi le record du monde d’altitude pour un planeur, établi à 50 727 ft par le fondateur du projet Perlan, Einar Enevoldson, et son principal sponsor, Steve Fossett, à bord du Perlan 1 non pressurisé, en 2006.

Le projet Airbus Perlan Mission II a pour vocation de faire voler un planeur non motorisé aux portes de l’espace à l’aide des ondes orographiques stratosphériques, un phénomène météorologique formé de courants d’air ascendants qui sont sensiblement intensifiés par le vortex polaire plusieurs fois par an dans certaines zones du globe. Nichée au cœur des Andes d’Argentine, la région d’El Calafate est l’un des rares endroits où ces courants ascendants peuvent atteindre la stratosphère.

Non motorisé, le planeur Perlan 2 offre une plateforme unique à la recherche scientifique qui profite de chaque vol expérimental pour mener des études s’intéressant aux facteurs qui influencent le réchauffement climatique, ainsi qu’aux effets des radiations à haute altitude sur les pilotes et sur l’aéronef.

Au terme de la campagne d’essais menée en Argentine, la mission Airbus Perlan II rejoindra Minden, Nevada, où l’équipe uniquement composée de bénévoles modifiera et améliorera le planeur Perlan 2, à partir des informations recueillies. L’objectif ultime du projet Perlan est d’atteindre 90 000 ft, un record d’altitude absolu pour un aérodyne, motorisé ou non.

