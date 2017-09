Résultats de Finnair pour le mois d’août 2017

Article publié le 8 septembre 2017 par David Dagouret

Croissance continue vers les destinations asiatiques et américaines.

En août 2017, la capacité et le trafic global de Finnair ont respectivement augmentés de 11 % et 14,7 %. Finnair a transporté 1,08 million de passagers au mois d’août, ce qui correspond à une augmentation de 10,1 % en comparaison avec août 2016. Le coefficient moyen d’occupation a augmenté de 2,7 points, atteignant 85,8 %.

Vers l’Asie, son plus grand marché, Finnair a enregistré une augmentation de 15,2 % de la capacité avec un trafic en hausse de 18,7 %. Le taux de remplissage a également augmenté de 2,7 points, pour atteindre 90,5 %. Les lignes et fréquences concernées ont peu varié par rapport à l’année dernière excepté vers Tokyo et Hong Kong qui ont connu une augmentation de fréquences.

La capacité vers l’Amérique du Nord reste quasiment inchangée. La capacité enregistre une légère hausse de 1,4 %. Le taux de remplissage augmente tout de même de 7,4 points en atteignant 90,4 %, favorisant une hausse du traffic de 10,5 %. La suspension des vols Helsinki-Miami du 4 mai à fin septembre et le lancement de la ligne Helsinki-San Francisco à raison de 3 vols chaque semaine sont les changements les plus importants par rapport à la même période l’année dernière.

La capacité en Europe a enregistré une hausse de 9 %, ce qui s’explique par l’ouverture de nouvelles lignes saisonnières et à l’arrivée de 4 nouveaux A321. Le trafic a ainsi connu une augmentation de 11,5 % comparé à août 2016. Sur le marché domestique finlandais, la capacité a très légérement augmenté de 0,2 % tandis que le trafic est en baisse de 4,7 %. Cette baisse s’explique par les restrictions sur le trafic à l’aéroport d’Oulu, dont la piste était en rénovation cet été.

En juillet, le trafic de fret a augmenté de 19,6 % avec une augmentation de capacité de 14,3 %. Ces très bonnes performances ont été notamment portées par les principales destinations chinoises, Hong Kong, le Japon ainsi que la Norvège et la Finlande. La capacité globale de fret de Finnair inclut également trois liaisons de fret hebdomadaires entre Helsinki et Bruxelles, opérées par DHL, ainsi qu’une capacité additionnelle de fret louée à Japan Airlines sur ses vols quotidiens entre Tokyo et Helsinki.

En juillet, 87,5 % des vols Finnair sont arrivés à l’heure.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet