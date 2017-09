Stéphanie Agamennone est nommée Directrice de la Communication de Safran Nacelles

Article publié le 1 septembre 2017 par David Dagouret

Safran Nacelles a une nouvelle Directrice de la communication.

Membre du comité exécutif et rapportant directement à Jean-Paul Alary, Président de Safran Nacelles, elle supervisera l’ensemble des activités de communication de Safran Nacelles, de ses filiales et de ses joint-ventures.

Stéphanie Agamennone a rejoint Safran en 2013 en tant que directrice adjointe communication externe et responsable de la communication CFM* au sein de Safran Aircraft Engines.

Avant d’accéder à ce poste, Stéphanie Agamennone a occupé la fonction de responsable communication France et Services Europe au sein de GE Healthcare près de Paris de 2010 à 2013.

Avec 10 ans d’expérience au Canada, Stéphanie Agamennone acquiert une expertise en communication à l’international. Elle occupe différentes fonctions Marketing au sein de la Banque Nationale du Canada à Montréal (Canada) de 2002 à 2004. Puis, elle rejoint en 2004 Automatic Data Processing Canada (ADP) pour prendre la responsabilité de la direction régionale Marketing et Communication Corporate de la province du Québec. Enfin, en 2008, Stéphanie rejoint l’industrie aéronautique en tant que responsable communication de la division aéronautique de Thales Canada Inc. et de l’unité « avions régionaux et d’affaires ».

Stéphanie Agamennone est titulaire d’une maîtrise de Sciences de Gestion en marketing de l’Université Paris Dauphine (2000) et diplômée de Télécom Ecole de Management à Evry (2000).

