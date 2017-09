United Airlines modifie encore sa commande d'Airbus 350

Article publié le 6 septembre 2017 par David Dagouret

Le 06/09/2017, la compagnie américaine a modifié pour la deuxième fois, son contrat portant sur l'acquisition de ses futurs A350.

La compagnie américaine a donc signé, aujourd'hui, une modification de contrat passant de 35 Airbus A350-1000 à 45 Airbus A350-900. La commande modifiée, aujourd'hui, est estimée à environ 14 milliards de dollars (prix catalogue).

Précisons que ce n'est pas la première fois que la compagnie, United Airlines, modifie sa commande d'Airbus A350. En effet en 2013, lors du salon du Bourget, la compagnie avait converti une commande d'A350-900 en A350-1000 plus dix supplémentaires soit 35 A350-1000. Hors quatre ans plus tard, United change a nouveau d'avis et revient à l'A350-900 qui contient 41 sièges de moins que son grand frère l'A350-1000 (325 passagers).

La commande initiale de United Airlines pour des Airbus A350 date du 12 mars 2010 (voir actualité) et en sept ans cette commande a déjà été modifiée deux fois et comme le dit le proverbe "jamais deux sans trois.

Andrew Levy, Chief Financial Officer de United Airlines a déclaré : "L'année dernière, United a analysé en détail sa stratégie à long terme en vue d'assurer que la compagnie disposera d'une flotte répondant à ses besoins, et a conclu que l'A350 sera parfaitement adapté à nos besoins et notre réseau. La performance de l'A350 en termes de rayon d'action et d'efficience en font un véritable atout pour United."

John Leahy, Chief Operating Officer – Customers d’Airbus a déclaré : "L'actualisation et l'extension de cette commande est un signe fort de confiance envers la famille A350 XWB. Ce partenariat solide entre United et Airbus remonte à de nombreuses années, et nous avons travaillé ensemble afin de répondre aux besoins futurs de la compagnie, voire même les dépasser. La décision de la compagnie d'accroître sa flotte de gros-porteurs en se dotant, pour la première fois, de gros-porteurs Airbus, démontre qu'elle est convaincue que l'A350 répondra à ses exigences en termes financiers et de performance, ainsi qu'aux attentes de ses clients qui apprécieront la cabine la plus silencieuse et confortable de sa catégorie."

A ce jour, Airbus a enregistré un total de 848 commandes fermes pour l’A350 XWB de 45 clients dans le monde.

