XL Airways : Toulouse - La réunion et Toulouse - La Martinique en direct

La compagnie française a annoncé le lancement des deux liaisons en direct dès l'hiver prochain.

XL Airways lancera dès cet hiver deux liaisons directs vers l'outre-mer depuis la ville rose. Les toulousains pourront désormais rejoindre La Réunion et La Martinique en vol direct.

La compagnie française lance donc ces deux nouvelles destinations depuis la ville rose, Saint-Denis de La Réunion à compter du 31 octobre 2017 et Fort de France, Martinique dès le 18 janvier 2018.

Le vol vers La Réunion sera desservi toute l'année avec un vol chaque mardi à 23h00 et une arrivée le lendemain à 13h05.

Le vol vers La Martinique sera desservi durant la saison hivernal entre le 18 janvier 2018 et le 26 avril 2018. Douze vols seront proposés avec un programme adapté aux vacances scolaires de la zone C.

Tous les vols seront directs et effectués en Airbus A330-200 et -300 monoclasses.

Les tarifs pour ces deux liaisons seront proposés comme suit :

Toulouse – Fort de France : à partir de 499 € A/R

Toulouse – Saint-Denis de La Réunion : 649 € A/R

Bagage de 23 kg en soute, repas chaud et collation compris.

Jean-Michel Vernhes, président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac a déclaré : "Les deux lignes ouvertes par XL Airways vont renforcer l’offre long-courrier au départ de Toulouse. Nous sommes heureux de retrouver une liaison directe avec la Réunion, ainsi que de pouvoir relier les Antilles françaises depuis Toulouse. ATB apportera tout son soutien à XL Airways, dont les Airbus vont emmener les voyageurs du Grand Sud vers deux grandes destinations touristiques."

Laurent Magnin, PDG d’XL Airways a déclaré : "Les régions sont au cœur de notre stratégie de croissance. Nous ouvrons 10 lignes cet hiver, dont 9 au départ de la province hexagonale vers l’outre-mer ! C’est la preuve qu’il est possible d’offrir des connexions de proximité, sans imposer systématiquement aux voyageurs de faire des escales. Toulouse se taille la part du lion dans notre programme avec une liaison annuelle vers La Réunion et une liaison saisonnière vers la Martinique. Les premiers engagements sont encourageants. Nous comptons sur le soutien des professionnels du tourisme pour faire de ces routes un succès et continuer à faire croître notre présence historique sur le tarmac de Toulous-Blagnac."

