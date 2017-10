Aegean fête ses 5 ans de présence à Lyon

Article publié le 7 octobre 2017 par David Dagouret

La compagnie grecque fête ses 5 ans d'exploitation à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

La compagnie aérienne spécialiste de la Grèce, Aegean Airlines, célèbre ses 5 années d’opérations consécutives au départ de Lyon-Saint-Exupéry et annonce qu’elle décollera du tout nouveau terminal 1B de l’aéroport à compter du 5 octobre prochain.

Aegean a opéré son tout premier vol saisonnier entre Lyon et Athènes en avril 2013, ligne qu’elle a pérénnisé en la desservant toute l’année à partir de novembre 2015. Depuis, la compagnie a fortement développé ses opérations au départ de Lyon-Saint-Exupéry et opère aujourd’hui jusqu’à 8 vols par semaine au départ de Lyon vers Athènes, Héraklion et Kalamata. Elle a transporté 50 000 passagers depuis janvier 2017 enregistrant un taux de remplissage de 81%.

La France représente un marché prioritaire pour Aegean qui dessert 11 aéroports français : Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Toulouse. La compagnie propose jusqu’à 86 vols directs par semaine entre l’hexagone et la Grèce opèrant 25 routes vers 5 destinations grecques : Athènes, Héraklion, Kalamata, Rhodes et Thessalonique.

