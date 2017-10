Aegean présente son programme de croissance

Article publié le 23 octobre 2017 par David Dagouret

Pour 2018, Aegean annonce 18 nouvelles routes, 11 nouvelles destinations et 700 000 sièges supplémentaires

Aegean Airlines a présenté son programme 2018 le 9 octobre dernier confirmant ses objectifs de croissance sur ses marchés cibles : le renforcement continu de ses positions en Europe, un support accru en Grèce et la promotion du tourisme grec.

Le nouveau programme 2018 de la compagnie présentera un réseau de 153 destinations dans 44 pays avec une hausse du nombre de sièges disponibles de 16,6 % par rapport à cette année, soit 700 000 sièges additionnels. La compagnie aérienne spécialiste de la Grèce offre ainsi un réseau densifié permettant davantage de connexions vers les marchés stratégiques pour le tourisme grec que sont la France, l’Italie et l’Allemagne.

18 nouvelles routes en 2018 : 11 nouvelles destinations depuis l’aéroport d’Athènes : Bologne, Lamezia Terme, Palerme et Turin en Italie, Malaga en Espagne, l’aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse, Zadar et Zagreb en Croatie, Vilnius en Lituanie, Cluj-Napoca en Roumanie et Skopje en Macédoine.

7 nouvelles liaisons depuis les aéroports grecs régionaux : Corfu – Moscou - Santorin – Tel Aviv et Mykonos – Tel Aviv y- Mykonos– Beyrouth, Rhodes – Beyrouth et Heraklion - Beyrouth- Rhodes – Lyon

En développant ses opérations, AEGEAN participe au développement du hub d’Athènes bénéficant aussi bien à la capitale grecque qu’aux régions et îles du pays. La compagnie proposera 81 destinations internationales depuis/vers l’aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos.

Parallèlement, la compagnie aérienne continue d’améliorer ses infrastructures avec la rénovation de ses salons à Thessalonique et Larnaca. À Athènes, AEGEAN prévoit également la refonte de son « Passenger Lounge » d’ici à la fin de l’année et le second – nouvel espace reservé aux passagers des vols hors Schenghen – sera ouvert en début d’année prochaine.

Eftichios Vassilakis, Vice President d’AEGEAN, a declaré : "2018 sera une nouvelle année de fort développement pour notre réseau international avec davantage de choix pour nos passagers. Nous élargissons notre réseau avec 18 nouvelles destinations internationales, dont 11 routes depuis notre base d’Athènes et 7 opérées depuis nos autres aéroports. C’est la première fois qu’autant de grandes agglomérations situées dans des marchés stratégiques pour Aegean Airlines seront reliées directement à Athènes. Cela bénéficiera à la capitale grecque tout comme aux autres régions et îles du pays. Nous continuons également de promouvoir et valoriser notre pays, nos produits régionaux et nos producteurs locaux afin de participer au développement du tourisme en Grèce".

Il a ajouté : "Nous investissons continuellement afin d’améliorer l’expérience de voyage de nos passagers et les bénéfices significatifs qu’ils peuvent obtenir grâce à nos programmes de partenariats que nous continuerons d’enrichir."

