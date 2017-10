Aer Lingus lance une campagne de recrutement de pilotes

Article publié le 19 octobre 2017 par David Dagouret

La compagnie vise à recruter plus de 200 pilotes dans les 3 prochaines années.

Aer Lingus a annoncé le lancement de sa plus vaste campagne de recrutement jamais réalisée, avec 100 postes de pilotes disponibles depuis son hub de l’aéroport de Dublin. La seule compagnie irlandaise 4 étoiles garantit à ses pilotes une carrière aussi passionnante que gratifiante, aux commandes d’appareils Airbus A320/1 et Airbus A330 opérant vers plus d’une centaine de destinations à travers le Royaume-Uni, l’Europe, et l’Amérique du Nord, avec 14 lignes transatlantiques directes depuis l’Irlande.

Aer Lingus a connu une expansion rapide ces deux dernières années, notamment avec l’ouverture de cinq nouvelles lignes transatlantiques vers Hartford, Los Angeles, Newark, Miami et, comme annoncé depuis peu, Philadelphie (en mars 2018).

La compagnie aérienne s’apprête à déployer son programme hivernal le plus important de son histoire, avec 300 000 sièges supplémentaires vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

La flotte de la compagnie aérienne est également en pleine croissance : Aer Lingus s’apprête à recevoir une commande de huit nouveaux appareils Airbus A321 Neo à longue portée dans les années à venir, de même qu’un nouvel appareil Airbus A330 d’ici la fin de l’année 2017.

Mike Rutter, s’est exprimé à cette occasion : "C’est un moment formidable pour rejoindre Aer Lingus. En tant que seule compagnie irlandaise 4 étoiles, nous sommes fiers d’être reconnus internationalement pour l’expérience client premium que nous garantissons. Nous sommes à la recherche de personnes motivées, prêtes à assurer un service d’excellence, et conscientes des défis et des priorités que peut rencontrer un transporteur de qualité dans un secteur aérien toujours plus compétitif. Plus de 100 postes de pilotes sont d’ores et déjà ouverts aux candidatures, avec un objectif de 200 nouveaux recrutements dans les trois prochaines années."

Les candidats sont invités à postuler en ligne sur la plateforme carrières d’Aer Lingus http://careers.aerlingus.com.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 29 octobre 2017.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet