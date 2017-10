Aéroport de Lyon Saint Exupéry inaugure son nouveau terminal 1

Article publié le 8 octobre 2017 par David Dagouret

Ouvert aux voyageurs des vols low-cost depuis le mois d’avril et accueillant depuis le 3 octobre 2017 les passagers des compagnies aériennes conventionnelles, le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry a été inauguré officiellement le 7 octobre 2017.

L’inauguration du nouveau terminal 1 de Lyon Saint Exupéry, qui intervient un an après le changement de gouvernance d’Aéroports de Lyon, permet de faire passer l’aéroport Lyon-Saint Exupéry dans une nouvelle dimension, en lien avec les ambitions de développement de VINCI Airports et de ses partenaires la Caisse des Dépôts et Crédit Agricole Assurances.

Conçu par le cabinet d’architecture Rogers Stirk Harbour + Partners, le nouveau terminal d’une surface de 70 000m² permet de doubler la surface actuelle de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Il est dimensionné pour accompagner la croissance du trafic et améliorer la qualité de service en proposant les meilleurs standards internationaux aux voyageurs comme aux compagnies aériennes.

En 2016, le cap des 9 millions de passagers annuels a été franchi pour la première fois à Lyon-Saint Exupéry soit une croissance de 9.8 % par rapport à 2015. L’année 2017 se poursuit sur la même dynamique. Au premier semestre, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry enregistre une croissance de 8,2 % par rapport à la même période en 2016. L’aéroport a capitalisé sur les 30 nouvelles lignes ouvertes en 2016 et compte sur les 14 nouvelles lignes annoncées en 2017 pour dépasser la barre des 10 millions de passagers sur l’année.

Initié en 2011, le projet, intégrant le bâtiment, les extérieurs, les parkings avions et les équipements, a représenté un investissement global de 215 millions d’euros. La fin des travaux est prévue pour l’été 2018, avec la liaison complète entre le Hall A et le Hall B du Terminal 1.

Les travaux ont mobilisé 350 personnes en période de pointe et ont fait appel à un grand nombre d’entreprises partenaires locales (75% d’entre elles issues du tissu économique régional). 240 nouveaux emplois sont par ailleurs offerts avec la mise en exploitation de la Place des Lumières et ses 20 boutiques et restaurants et le basculement de compagnies aériennes conventionnelles dans le nouveau Terminal.

