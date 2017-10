Air Austral fait son retour à Marseille

Article publié le 24 octobre 2017 par David Dagouret

Le premier vol direct a décollé de l’Aéroport de Marseille-Provence vendredi 13 octobre à 17h40.

Comme annoncé en décembre 2016, Air Austral fait son grand retour sur l’aéroport de Marseille-Provence et lance une liaison directe Marseille > La Réunion à raison de 2 vols par semaine les mardis et vendredis. L’appareil de la compagnie réunionnaise a été accueilli comme il se doit à l’Aéroport Marseille-Provence ce vendredi 13 octobre dernier et a reçu le traditionnel « WaterSalute » des pompiers de l’aéroport.

À l’occasion de ce premier vol et avec le soutien de l’Aéroport de Marseille, la compagnie a offert une dégustation aux saveurs réunionnaises à tous ses passagers au moment de l’embarquement. Cocktails de fruits, brochettes de fruits frais… de quoi se sentir déjà à La Réunion ! Air Austral a poursuivi ses surprises en distribuant à chacun un petit présent : sac shopping et paréo afin d’être déjà équipé pour effleurer le sable des plages réunionnaises.

Un vol inauguré en présence de Jean-Marc Grazzini, Directeur Général Adjoint en charge des Affaires Commerciales d’Air Austral et Pierre Régis, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille-Provence.

Le vol UU946 a décollé à l'heure prévue vendredi, à 17h40, avec 420 passagers à son bord, soit 96% de remplissage, 14 tonnes de Fret, et est arrivé à La Réunion à l’heure prévue après 10h20 de vol. Jean-Marc Grazzini, Directeur Général Adjoint en charge des Affaires Commerciales chez Air Austral avait fait spécialement le déplacement pour l’occasion.

Air Austral opèrera désormais 2 vols par semaine vers La Réunion, opérés en Boeing 777-300ER, proposant 3 classes de voyage à bord : CLUB Austral (business), CONFORT (Eco Premium) et LOISIRS (économique) :

Marseille / La Réunion

Chaque mardi et vendredi de Marseille -vol UU946- à 17h40 pour une arrivée à l’aéroport de La Réunion Roland Garros à 06h00 le lendemain (en heures locales).

La Réunion / Marseille

Chaque lundi et jeudi pour un décollage de l’aéroport de La Réunion Roland Garros -vol UU945- à 23h30 et une arrivée à Marseille à 08h25 le lendemain (en heures locales).

Le billet aller-retour entre Marseille et La Réunion est affiché à partir de 638€ TTC.

"Nous sommes heureux de venir à la rencontre des Marseillais pour annoncer le retour de nos vols directs vers La Réunion. La reprise de la desserte est une étape importante dans le développement d’Air Austral. Marseille, deuxième ville de France, représente un fort potentiel pour la compagnie tant au niveau économique que touristique. C’est une ligne qui vient répondre à une forte demande de notre clientèle. Un lien fort existe entre cette région et l’océan Indien et c’est en partie ce pourquoi nous avons bien l’intention d’installer cette nouvelle liaison dans la durée", Jean-Marc Grazzini, Directeur Général Adjoint Commercial & Marketing

"Nous sommes ravis d’accueillir la compagnie Air Austral qui a choisi Marseille pour marquer son grand retour en région. C’est une étape importante pour notre aéroport, son développement et nos passagers. Cette nouvelle desserte en vol direct offrira à nos passagers de nouvelles et nombreuses opportunités de voyage dans l’océan Indien" a confirmé Pierre Régis, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet