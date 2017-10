Air Caraïbes retourne à Saint Martin

Article publié le 6 octobre 2017 par David Dagouret

La compagnie antillaise annonce qu'elle retournera à Saint Martin dès le 28 octobre prochain.

Air Caraïbes, compagnie antillaise spécialiste des Caraïbes, annonce la réouverture de ses vols commerciaux transatlantiques directs entre Paris et Saint-Martin dès le samedi 28 octobre 2017. Cette annonce fait suite à la réouverture prochaine de l'aéroport de Saint-Martin Princess Juliana (SXM).

Les vols de la compagnie seront opérés chaque samedi en A330-200, disposant d'une capacité totale de 318 sièges. Au retour, l'appareil effectuera une escale à Pointe-à-Pitre (ou Fort-de-France) avant de rejoindre la capitale.

Grâce à ses plateformes antillaises, Air Caraïbes effectue également 3 liaisons quotidiennes régionales entre l'île de Saint-Martin et Pointe-à-Pitre en ATR72 (70 à 74 sièges) et ce depuis la réouverture de l'aéroport de Saint-Martin Grand-Case le samedi 23 septembre 2017.

Les vols commerciaux transatlantiques au départ et à destination de Saint-Martin étaient interrompus depuis le passage de l'ouragan Irma le 6 septembre dernier.

Marc Rochet, Président d'Air Caraïbes, déclare : "Air Caraïbes a œuvré depuis le passage de l'ouragan Irma pour apporter une aide soutenue et continue aux organismes humanitaires, à l'Etat ainsi qu'à la communauté de Saint-Martin. La réouverture de l'ensemble de nos lignes vers l'île marque une étape clé dans le rétablissement de nos opérations long-courrier et, j'en suis convaincu, un moment important pour Saint-Martin et ses habitants."

