Air France Hop! lance une liaison entre Paris CDG et Toulon

Le 20 octobre 2017, la compagnie française a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Paris CDG et Toulon et a également annoncé les résultats du groupe Air France.

Monsieur Zoran Jelkic, Directeur Général France, Air France-KLM, et Madame Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité HOP! Air France, se sont rendus, le 20 octobre dernier, à l’aéroport de Toulon Hyères. Ils ont été reçus par Monsieur Hubert Falco, Ancien Ministre et Président de Toulon Provence Méditerranée, Monsieur Vincent Le Parc, Directeur France de VINCI Airports, et Monsieur Jean-Pierre Giran, Maire de Hyères. Ils ont annoncé l’ouverture de la ligne Toulon/Paris-Charles de Gaulle, présenté les résultats de l’été 2017 de HOP! Air France ainsi que le programme hiver 2017-2018.

À compter du 25 mars 2018, Air France proposera une nouvelle liaison entre Toulon Hyères et Paris-Charles de Gaulle. Les clients bénéficieront de 2 vols quotidiens, opérés par HOP! en Embraer 170, d’une capacité de 70 sièges. Dès aujourd’hui, les billets sont disponibles à la vente à partir de 49€ TTC.

Les horaires adaptés de la nouvelle liaison permettront aux clients au départ de Toulon des correspondances vers le réseau mondial du Groupe via la plateforme de Paris-Charles de Gaulle et de bénéficier ainsi d’un billet unique pour l’ensemble de leur voyage et d’un acheminement des bagages jusqu’à leur destination finale.

Cette ouverture répond doublement aux attentes des clients en offrant la possibilité aux entreprises de partir à la conquête de nouveaux marchés et de dynamiser le secteur Affaire et Touristique de Toulon et de sa région.

Air France offrira à ses clients de Toulon plus de 60 destinations en correspondance à Paris-Charles de Gaulle dans plus de 40 pays.

De janvier à septembre 2017, le remplissage des vols atteint 78%.

La desserte de Paris-Orly permet aux Toulonnais de profiter d’une plateforme de correspondances partout vers la France et le monde entier. Ainsi, un client sur dix au départ de Toulon est en correspondance à l’aéroport de Paris-Orly, en hausse de +14%, pour rejoindre les Antilles, l’Océan Indien et aussi la Bretagne, notamment Brest et Lorient.

Depuis plus d’un an, une liaison vers New-York est également possible au départ de Paris-Orly.

Cet hiver, HOP! Air France offre plus 170 000 sièges sur la ligne Toulon Hyères/Paris-Orly opérée avec 5 vols quotidiens, soit une offre de sièges en hausse de +6%.

HOP! Air France ajuste ses horaires de vols afin qu’ils soient mieux adaptés et positionne des avions de plus grosse capacité (Airbus 321 et 320) sur les premiers vols du jeudi et du vendredi.

La compagnie augmente également ses capacités en sièges avec la mise en place de trois Airbus 319 le week-end, offrant ainsi +25% de sièges supplémentaires le samedi depuis Paris et +14% de sièges le dimanche depuis Toulon.

"L'ouverture de la ligne Toulon/Paris-Charles de Gaulle constitue une formidable opportunité pour le groupe Air France-KLM de poursuivre son développement au départ de l'aéroport de Toulon. Grâce à cette nouvelle liaison, Toulon s'ouvre encore un peu plus au monde, avec un accès facile au Hub de Paris-Charles de Gaulle. Elle mettra ainsi toute la région en connexion avec l'ensemble du réseau moyen et long-courrier du groupe Air France-KLM." a souligné Zoran Jelkic, Directeur Général France, Air France-KLM.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité HOP! Air France, a ajouté : "Avec le renforcement de la liaison Paris-Orly dès cet hiver, nous espérons que la demande suivra l’augmentation de cette offre et que nos clients profiteront des multiples correspondances qu’offre le hub de Paris-Orly vers la France et le monde entier. Nous remercions les collectivités territoriales pour la confiance accordée."

Hubert Falco, Ancien Ministre et Président de Toulon Provence Méditerranée, a confié : "L’ouverture de cette ligne, c’est l’aboutissement d’un long travail partenarial mené avec les équipes de TPM, de VINCI Airports et d’Air France. Je m’en réjouis. Notre territoire va enfin être relié au monde entier via le hub d’Air France à Roissy. C’est un atout considérable pour nos habitants, nos visiteurs, nos entreprises et pour le rayonnement de Toulon et du Var."

"Nous nous réjouissons de cette ouverture de ligne, très attendue depuis de nombreuses années par les Varois, qui va permettre d’améliorer la connectivité de Toulon-Hyères en le reliant à un grand hub international. Ce lancement confirme par ailleurs la confiance que nous accorde le groupe Air France et l’excellente collaboration que nous entretenons avec Toulon Provence Méditerranée et les institutions territoriales." a déclaré Vincent Le Parc, Directeur France de VINCI Airports.

