Air Madagascar et Air Austral officialisent leur accord de partenariat stratégique

Article publié le 11 octobre 2017 par David Dagouret

Le 09 octobre dernier, les deux compagnies ont signé leur accord à Antananarivo.

C’est au Palais d’Etat d’Ambohitsohohitra, qu’Air Austral et Air Madagascar, ont signé ce 9 octobre 2017 à Antananarivo, l’accord de partenariat stratégique. Un accord, signé par Ralava Beboarimisa, Ministre des Transports et de la Météorologie ; Paul Rabary, Ministre des Finances et du Budget par intérim et Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral. Ceci en présence de Son Excellence le Président de la République Malgache Hery Rajaonarimampianina et du Président de La Région Réunion, Didier Robert. Les deux parties entérinent aujourd’hui le partenariat qui les lie, et officialisent ainsi les modalités d’entrée de la compagnie Air Austral dans le capital d’Air Madagascar. L’accord signé, vient en effet déclencher une phase intérimaire dans le processus de mise en œuvre du partenariat stratégique, jusqu’à la signature du pacte d’actionnaire, " Closing " prévu à la fin du mois d’octobre.

À travers ce partenariat stratégique, la compagnie malgache affirme son ambition de redevenir une compagnie aérienne rentable et durable. Offrir des services de transport de passagers et de fret aérien compétitifs dans les marchés –domestiques – régionaux - et internationaux long-courriers, améliorer l’efficacité de ses filiales, notamment MGH et Sofitrans, sont les axes de développement prioritaires inscrits dans ce partenariat.

Le long processus de due-diligence mené par les deux parties, a permis la co-consruction d’un business plan enrichi avec les équipes d’Air Madagascar. Il établit les axes de transformation sur 10 ans et sera exécuté en deux phases :

une phase de redressement et de rétablissement des fondamentaux déployée sur 3 ans.

une phase de croissance, incluant le développement de la flotte et l’ouverture des nouvelles lignes.

Ce partenariat d’égal à égal entre Air Madagascar et Air Austral, augure une forte augmentation du trafic et un retour au premier plan régional. Le développement commun des deux compagnies permettra également de valoriser les pôles d’expertises.

Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d'Air Austral a déclaré : "La signature de cet accord marque un nouveau tournant pour nos deux compagnies. Elle vient officialiser notre partenariat et nous permettre de faire avancer le processus jusqu’au closing prévu dans quelques semaines à la fin du mois d’octobre. Je salue l’investissement et le travail des équipes d’Air Austral et d’Air Madagascar, qui ont permis durant ces 6 derniers mois d’enrichir le business plan élaboré initialement. Nous sommes maintenant et plus que jamais, déterminés à unir nos forces pour notre développement et le renforcement de nos positions dans l’océan Indien. Air Austral est fière de pouvoir accompagner la mise en œuvre d’un tel processus, et nous portons la volonté réelle de contribuer au redressement de cette belle compagnie qu’est Air Madagascar. Les étapes à franchir sont encore complexes et nous avons du travail. Nous sommes prêts à nous y atteler avec force et détermination. Tout est mis en œuvre pour que cela soit une réussite."





Ce partenariat stratégique, dont le début de processus a été lancé en 2016, représente la meilleure issue possible et la plus réaliste pour un redressement effectif et durable de la compagnie Air Madagascar. "Dans les faits, l’Etat malgache apporte une entreprise " libre de dettes" ainsi qu'un plan pour le développement des infrastructures aéroportuaires prioritaires. Air Austral apporte, quant à elle, 40 millions de dollars d’investissement, ainsi que son expertise technique et opérationnelle pour la transformation d’Air Madagascar", a rappelé Ralava Beboarimisa.

L’Etat malgache continuera d'être actionnaire majoritaire avec 51% et nommera le Président du Conseil d’Administration (CA). Air Austral deviendra actionnaire minoritaire avec 49% de la compagnie malgache et proposera le Directeur Général. Le nouveau partenaire sera responsable de l'administration et de l'exploitation d'Air Madagascar.

L’amélioration des services en phase avec les meilleures pratiques internationales, le renforcement des processus opérationnels et administratifs, le développement de systèmes et de technologie en appui aux processus commerciaux et opérationnels, le renforcement des ressources humaines et de la direction, figurent parmi les facteurs-clés de succès de ce projet. De nouveaux partenariats commerciaux avec d’autres compagnies sont également en gestation pour aborder les marchés stratégiques.

Ce processus de partenariat stratégique intervient notamment pour le renforcement d’un environnement favorable à l’industrie du tourisme malgache. Le redressement effectif de la compagnie nationale aura incontestablement des retombées économiques positives dans tous les secteurs de l’économie malgache.

Didier Robert, Président de la Région Réunion, Président de la Sématra a déclaré : "C’est avec une grande satisfaction que je suis témoin aujourd’hui de la signature de ce partenariat en ce lieu au combien chargé d’histoire. Cette signature concrétise un des moments les plus marquants de la coopération régionale, et je suis très heureux que cela puisse se faire à Madagascar. Cet accord équilibré, et surtout respectueux de l’identité des deux compagnies, est la preuve concrète que nous pouvons progresser ensemble. Assurément Air Austral et Air Madagascar sauront être précurseurs dans tout ce qui pourra se faire dans l’espace aérien de l’océan Indien. Je souhaite une pleine réussite à ce partenariat . "

