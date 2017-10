Article publié le 13 octobre 2017 par David Dagouret

Air Malta lance une nouvelle gamme de prix sous la marque GO-LIGHT

Conformément à sa stratégie de croissance, Air Malta lance une nouvelle gamme de prix sous la marque GO-LIGHT. Les tarifs seront disponibles à partir de 39 € l’aller simple, toutes taxes incluses. Cette nouvelle gamme comprend un tout nouveau produit, “Go Light” : un aller simple avec un bagage à main uniquement, à partir de 39 €. Ce type de tarif, qui est la première étape mise en place par Air Malta afin de devenir une compagnie aérienne hybride, permet à ses clients de voyager à moindre coût sans devoir sacrifier le niveau de service d'une compagnie aérienne traditionnelle.

Commentant cette annonce, le ministre du Tourisme, M. Konrad Mizzi, a déclaré que cette initiative s'inscrivait dans le processus de relance d'Air Malta et qu'elle devrait augmenter les ventes dans les prochaines semaines.

Cette mesure vient renforcer les récentes décisions d’Air Malta telles que son retour à Francfort, Tunis et Manchester ainsi que l’ajout d’un appareil supplémentaire au sein de la flotte l'été prochain. Le ministre a annoncé qu'Air Malta travaillait également sur un certain nombre de nouvelles destinations et de nouvelles fréquences. En effet, la route de Malaga a été annoncée en septembre 2017 et opérera à partir de l'été 2018.

Le Président d'Air Malta, Dr Charles Mangion, a déclaré : "Les nouveautés annoncées aujourd'hui sont la première preuve tangible d'une compagnie aérienne nationale en pleine mutation. C'est une étape audacieuse pour nous, visant à proposer un produit de qualité supérieure tout en augmentant les revenus nécessaires. Le modèle hybride adopté offre aux clients une plate-forme unique qui leur permet de construire un produit sur mesure en fonction de leurs besoins. Ces changements ont été mis en place suite aux commentaires de nos passagers".

Les options de réservation du nouveau produit GO-LIGHT sont variées et les bagages ainsi que des services additionnels peuvent non seulement être achetés pendant la phase de réservation via www.airmalta.com, mais également plus tard en contactant le centre d'appels de la compagnie aérienne ou bien encore au moment de l'enregistrement.

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle, Air Malta a révisé toutes ses charges à la baisse et réduit ses tarifs pour lancer “Go Light”. De plus, afin d'obtenir des avantages supplémentaires en termes de réservation de sièges, flexibilité, etc., les passagers peuvent choisir l'un des deux autres produits de classe économique : Go Smart ou Go Flex La classe affaire a également été équipée de trois nouvelles catégories de produits afin que les clients puissent choisir leur option préférée en fonction de leurs besoins : Just Business, Smart Business, et Business Freedom.

