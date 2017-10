Airbus livre le premier A320neo assemblé à Tianjin

Article publié le 27 octobre 2017 par David Dagouret

Le premier A320neo assemblé en Chine, a été livré à la compagnie AirAsia.

AirAsia a pris livraison du tout premier A320neo assemblé sur la chaîne d'assemblage final d'Airbus en Asie (FALA - Final Assembly Line Asia), à l'occasion d'une cérémonie spéciale organisée à Tianjin, en Chine. L'appareil, équipé des moteurs LEAP-1A de CFM, peut accueillir 186 passagers dans sa cabine innovante Space-Flex.

AirAsia, compagnie cliente majeure de la famille A320, a commandé à ce jour 578 monocouloirs Airbus, dont 404 de la famille A320neo.

“Nous sommes très fiers de réceptionner le premier Airbus A320neo entièrement assemblé à Tianjin en Chine, et souhaitons féliciter Airbus pour avoir franchi une fois encore une nouvelle étape", a déclaré Aireen Omar, Chief Executive Officer d'AirAsia Berhad. "C'est également une étape importante pour nous, à AirAsia ; nous disposons de 59 lignes qui desservent 19 villes de la Grande Chine, et avons transporté plus de 40 millions de passagers au départ ou à destination de la Chine depuis avril 2005, ce qui fait de nous la compagnie étrangère la plus importante de Chine en termes de capacité. Nous éprouvons une grande fierté à accueillir ce tout nouvel appareil au sein de notre flotte."

"Nous avons pris livraison de notre tout premier A320neo l'an dernier, et cet appareil est le 13ème Airbus A320neo que nous réceptionnons au niveau du groupe, ainsi que le 184ème appareil livré par Airbus à AirAsia. Alors que notre réseau ne cesse de s'étendre et notre flotte de se développer, il est essentiel pour nous de demeurer à l'avant-garde de notre activité. AirAsia détient l'une des flottes d'appareils de la famille A320 la plus jeune et la plus moderne au monde. Nous sommes très satisfaits de l'A320neo qui affiche une réduction de quelque 15 pour cent de la consommation de carburant et une autonomie accrue de 500 nm, nous permettant d'offrir des tarifs plus bas à nos clients", a-t-elle ajouté.

“Je suis très heureux de livrer à AirAsia le tout premier A320neo assemblé à Tianjin. AirAsia continuera de bénéficier de la similarité unique des différents appareils de la famille Airbus, ainsi que des économies offertes par l'ensemble de sa flotte existante", a déclaré pour sa part Eric Chen, Président d'Airbus Commercial Aircraft China. “La livraison du NEO marque une étape spéciale pour notre chaîne d'assemblage final en Chine, et permettra de répondre à la forte demande de nos clients basés en Chine et dans la région Asie-Pacifique.”

La FALA de Tianjin, inaugurée en 2008, est devenue la troisième chaîne d'assemblage final de monocouloirs Airbus dans le monde, après Toulouse et Hambourg, ainsi que la première chaîne d'assemblage final d'Airbus implantée hors d'Europe. A ce jour, quelque 340 appareils ont été assemblés et livrés par la FALA de Tianjin, Chine.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet