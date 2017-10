ATR propose un nouveau système de contrôle des vibrations

Article publié le 26 octobre 2017 par David Dagouret

Ce nouveau système permet aux compagnies aériennes d’améliorer leur efficacité et le confort des passagers

ATR, a obtenu la certification de son nouveau système de contrôle des vibrations (VMS), qui permettra aux compagnies aériennes de contrôler et ajuster en permanence les vibrations des hélices. Cette innovation, qui sera disponible sur tous les nouveaux avions à compter de mars 2018, permettra d’améliorer à la fois la fiabilité de l’avion et le confort des passagers. Elle pourra être installée sur les avions déjà en opération au moyen de Bulletins de service.

Le nouveau système VMS sera installé de façon permanente sur les avions et remplacera les anciens systèmes temporaires d’outillage au sol utilisés pour contrôler les vibrations du moteur. Grâce à cet équipement, qui sera fourni par Meggitt Sensing Systems, les compagnies aériennes n’auront plus besoin d’organiser des essais au sol réguliers ou de mettre du personnel de maintenance sur les vols commerciaux, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité de la maintenance.

Le système VMS mesure en temps réel les vibrations au niveau du moteur au moyen d’un capteur d’accélération, ou accéléromètre, placé sur chaque moteur au plus près de l’hélice. Les analyses des vibrations réalisées tout au long du vol au niveau du dispositif de contrôle des vibrations sont sauvegardées après le vol et les équipes de maintenance peuvent y accéder facilement au moyen de l'interface MCDU (Multifunctional Control Display Unit). Le rapport VMS généré est ensuite inclus dans le système de suivi de l'état de l’avion (Aircraft Condition Monitoring System) et s'accompagne de directives précises destinées aux équipes de maintenance de la compagnie pour l’équilibrage des hélices.

La réduction des vibrations des hélices améliore le confort à bord pour l’ensemble des passagers en diminuant au maximum les vibrations et le bruit du moteur dans la cabine. Elle permet également d’améliorer la fiabilité des composants du moteur et de l’avion dans son ensemble, et finalement de réduire les coûts de maintenance directs.

Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR, a déclaré : "Ce nouveau système VMS est un autre exemple d’innovation développée par ATR qui permet à nos clients de gagner en efficacité sur leurs opérations de maintenance. Nous nous attachons à améliorer constamment les produits et les solutions de maintenance que nous proposons à nos clients, afin que ceux-ci puissent réduire au maximum le temps d’immobilisation au sol de leurs avions et maximiser les revenus qu’ils génèrent."





