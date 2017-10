Austrian Airlines fête ses 60 ans

Article publié le 27 octobre 2017 par David Dagouret

La compagnie autrichienne fête ses 60 ans et s’apprête à franchir la barre des 12 millions de passagers transportés.

La compagnie autrichienne Austrian Airlines qui a vu le jour en 1957, sous le nom de Österreichische Luftverkehrs Aktiengesellschaft, vient de fêter son 60ème anniversaire.

Un anniversaire marqué par un record, puisqu’en 2017, pour la première fois depuis sa création, Austrian Airlines devrait franchir le cap des 12 millions de passagers transportés.

Austrian Airlines, membre de Lufthansa Group depuis 2009, est une compagnie aérienne qui depuis sa création a su conjuguer modernité et tradition.

La première liaison Paris-Vienne a eu lieu le 27 mai 1958, suivie de Nice-Vienne, le 29 mars 1981 et de Lyon-Vienne, le 28 mars 1999.

Aujourd’hui Austrian Airlines dessert près de 130 destinations, dans 54 pays, au départ de Paris, Lyon et Nice, via Vienne, dont 35 destinations en Europe Centrale et Orientale. Son hub de Vienne, au cœur de l’Europe, propose les correspondances les plus courtes d’Europe, soit 25 minutes.

La flotte d’Austrian Airlines est composée de 85 appareils. Austrian Airlines poursuit le renouvellement de sa flotte de Fokker 70 et de Fokker 100 qui, d’ici à la fin de l’année 2017, devrait être totalement remplacée par 17 appareils court-courriers Embraer 195. D’une moyenne d’âge de 4 ans, les appareils Embraer 195 sont plus respectueux de l’environnement, avec une consommation de carburant inférieure de 18 %, à celle des Fokker 70 et Fokker 100.

La flotte de Boeing 777 et 767 devrait quant à elle être complétée par un 12ème avion, en 2018.

D’ici à mars 2018, la nouvelle Premium Economy Class sera installée sur l’ensemble des vols long-courriers d’Austrian Airlines, pour un meilleur confort à bord et une gamme élargie de services.

La Premium Economy Class s’inscrit dans la stratégie d’Austrian Airlines qui vise à offrir à ses clients des services personnalisés et de qualité. Les passagers auront ainsi la possibilité de choisir entre l’Economy Class, pour voyager aux meilleurs prix , la Premium Economy Class, pour plus de services et de confort ou la Business Class s’ils souhaitent bénéficier d’une prestation de haut niveau.

Cette nouvelle classe sera installée sur les onze appareils long-courriers de la compagnie autrichienne, ainsi que sur le 6ème Boeing 777 qui rejoindra la flotte en 2018.

Les vols en Premium Economy Class peuvent être réservés depuis le 6 septembre 2017.

Pour sa restauration à bord, Austrian Airlines a choisi DO&CO, un traiteur autrichien réputé qui propose pour la Business Class des plats à base de produits frais. A bord, un chef cuisinier se charge de mettre la touche finale à tous les plats qui sont servis, accompagnés de vins autrichiens et internationaux. Le service en Business Class propose également une sélection de 10 spécialités viennoises à base de café, fraîchement préparées dans la pure tradition autrichienne.

En 2017 et pour la quatrième année consécutive, Austrian Airlines s’est distinguée à l’occasion du classement World Airline Awards 2017 de Skytrax. Les équipes d’Austrian Airlines ont remporté le titre de « Meilleure compagnie aérienne en Europe, pour son personnel », qui récompense à la fois le personnel naviguant et les équipes au sol.

Pour Austrian Airlines, le service est essentiel et ce prix, décerné pour la quatrième année consécutive, illustre l’engagement et l’attention que le personnel de la compagnie porte à ses clients.

