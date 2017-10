British Airways accueille son 25ème Dreamliner

Article publié le 2 octobre 2017 par David Dagouret

Le 28 septembre dernier, la compagnie du Royaume-Uni a reçu son 25eme Dreamliner et neuvième Boeing 787-8.

British Airways complète sa flotte d'un nouvel avion, son vingt-cinquième Boeing Dreamliner. Le nouvel appareil, qui a quitté l'usine Boeing de Seattle le 28 septembre à 18h08, a rejoint le hub de la compagnie à Londres Heather, le lendemain à 11h26.

Avec ses trois cabines, l'avion enregistré sous le nom G-ZBJI est le neuvième Boeing 787-8 de la flotte. Celle-ci compte également 16 modèles 787-9. La compagnie attend l'arrivée en 2018 de deux autres 787-9 et trois 787-8, puis de 12 Boeing 787-10s entre 2020 et 2023.

Le Commandant de bord Stephen Riley, directeur des opérations de vol, était en charge de la livraison de l'appareil. Il a déclaré : "c'est un grand privilège d'être le commandant de bord sur ce vol, opéré par notre tout nouvel avion. C'est l'aboutissement de deux ans et demi de travail pour les équipe et je suis ravi de prendre part à cette aventure. Très agréables à piloter, les Dreamliners sont tout aussi confortables pour les passagers, leur bien-être est au cœur de la conception des cabines. A pointe de la technologie, ce sont des modèles long-courriers plus économiques en énergie."





