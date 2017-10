British Airways s’envole vers les Seychelles

Article publié le 7 octobre 2017 par David Dagouret

La compagnie britannique lancera un vol en direction des Seychelles dès le 24 mars 2018.

A partir du 24 mars 2018, British Airways desservira l’aéroport de Mahé, aux Seychelles. Pour s’y rendre, les voyageurs pourront prendre un vol British Airways au départ du Terminal 5 de l’aéroport de Londres Heathrow. La compagnie sera la seule à proposer un vol au départ du Royaume-Uni vers cette destination mythique qui attire chaque année de plus en plus de touristes de tout bord en quête de dépaysement.

Considérées comme des îles parmi les plus idylliques de la planète, les Seychelles seront désormais accessibles avec British Airways à raison de 2 vols par semaine, les mercredis et samedis, de mars à octobre. Les liaisons seront opérées par un Boeing 787-9 Dreamliner, appareil le plus récent de la flotte British Airways.

LHR - SEZ Mercredi et Samedi 17:50 07:00

SEZ - LHR Jeudi et Dimanche 09:00 16:20

Sean Doyle, directeur du réseau et des alliances de British Airways déclare : "Les Seychelles sont l'un des plus beaux endroits du monde et nous sommes ravis d'ajouter cette destination de rêve à notre large réseau. Nos passagers pourront désormais se rendre plus rapidement dans l’archipel, avec des vols directs depuis Londres d’une durée de 10 heures, au lieu de plus de 13 heures avec une connexion au Moyen-Orient. Les Seychelles sont l’une des principales destinations de vacances de luxe et offrent aux clients un large éventail d'hébergements et d'activités au sein d’une nature luxuriante."

Les billets aller-retour entre Londres et les Seychelles sont dès à présent disponibles à la réservation sur www.ba.com, à partir de 790 € (699 £) pour les passagers World Traveller, 1130 € (999 £) pour les passagers World Traveller Plus, 2830 € (2499 £) en Club World et 3950 € (3499 £) en classe First.

