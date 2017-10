Delta améliore son service de repas à bord

Article publié le 26 octobre 2017 par David Dagouret

Les passagers Delta One pourront bientôt commander leur repas à l’avance.

Delta Air Lines élève une nouvelle fois l’expérience culinaire de ses clients à bord des vols internationaux. Début 2018, les passagers en cabine Delta One, à destination de certaines destinations européennes et au départ de New York-JFK ou d’Atlanta, pourront commander leur repas à l’avance. Mi-2018, ces améliorations seront suivies, en Main Cabin, par une actualisation de la carte et un renouvellement de la vaisselle.

Delta prévoit d’étendre le service de précommande des repas, tout d’abord, aux passagers Delta One sur tous les vols internationaux, à la fois en provenance et en partance des Etats-Unis. La compagnie le proposera ensuite en cabine Delta Premium Select d’ici la fin de l’année 2018. Les passagers éligibles au programme recevront, 6 jours avant leur départ, un email leur demandant de choisir leur repas. Delta étendra son service de précommande ultérieurement en 2018.

Lisa Bauer, vice-présidente des services à bord a déclaré : "Nos clients apprécient de pouvoir maîtriser leur expérience à bord, en particulier lors de la sélection de leur repas afin d’obtenir ce qu’ils désirent. Avec ce nouveau service, nous souhaitons que nos clients aient l’impression de déguster nos menus comme s’ils se trouvaient dans leur restaurant préféré."

Le service en Main Cabin sera amélioré grâce à une nouvelle gamme de plateaux et de vaisselle. Le but est de venir renforcer l’expérience gastronomique à bord des appareils Delta. Les premiers changements auront lieu dès le mois prochain, lorsque les clients commenceront à recevoir les nouvelles cartes qui comprendront les horaires de service de repas, et des détails sur l’offre culinaire et les boissons disponibles à bord. En décembre, Delta introduira ses nouveaux couverts en Main Cabin, puis sa nouvelle carte dès 2018.

Lisa Baer a précisé : "Nous savons que l’expérience culinaire débute par une belle présentation, c’est pour cela que nous avons renouvelé à la fois nos menus, vaisselle et couverts. En effet, notre stratégie culinaire consiste à améliorer la présentation générale et le bon déroulement de nos repas. À ce jour, c’est l’un des plus gros investissements en Main Cabin effectué par Delta. Notre objectif est de recréer une atmosphère digne d’un restaurant mais à 9000 mètres d’altitude."

À bord des vols internationaux long-courriers, les voyageurs en Main Cabin pourront bénéficier de bières, vins, Prosecco et autres spiritueux à titre gracieux, ainsi que de trousses de confort.

Cette amélioration fait partie d’un investissement de plusieurs milliards de dollars réalisé par Delta afin d’améliorer l’expérience client. Ces dernières années, la compagnie aérienne a apporté d'importantes améliorations en Main Cabin, dont les repas gratuits sur certains trajets d’une côte à l’autre des Etats-Unis, un service gratuit de messagerie, des systèmes gratuits de divertissement en vol, de nouvelles collations, l’ajout du Prosecco à la carte des vins, l’accès au Wi-Fi sur presque tous les vols, de nouvelles couvertures et un plus large choix de repas en Main Cabin.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet