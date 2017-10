Delta : l'A350 sur les routes transatlantiques

Article publié le 19 octobre 2017 par David Dagouret

Au printemps 2018, l’Airbus A350 sera mis en service avec la liaison Detroit-Amsterdam et Détroit-Shanghai.

Delta Air Lines déploiera son produit phare, l’Airbus A350-900, sur certains vols reliant l’aéroport Metropolitan-Wayne County de Détroit et l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, à compter du 31 mars 2018. Amsterdam sera la première destination transatlantique de l’Airbus A350 de Delta, offrant aux passagers une expérience de voyage exaltante, quelle que soit la classe choisie, tout au long de leur vol.

Ajoutant Amsterdam à sa liste, Delta proposera, au total, cinq itinéraires internationaux au départ de DTW, à bord de l’A350. Les premiers airbus entreront en service le 30 octobre, ralliant Détroit à Tokyo-Narita avant de s’envoler vers Séoul et Pékin le 18 novembre et le 17 janvier, respectivement.

Cet airbus proposera la suite Delta One primée, la toute nouvelle cabine Delta Premium Select ainsi qu’une cabine principale optimisée. Delta est le seul transporteur nord-américain qui aura l’honneur d’inaugurer l’A350.

Dwight James, vice-président de Delta en charge du réseau transatlantique a déclaré : "Assurant un des quatre vols Delta quotidiens entre Détroit et Amsterdam, l’Airbus A350 représentera un précieux atout tant pour la qualité de l’expérience client que pour sa remarquable efficacité opérationnelle. Amsterdam est notre plus grand hub européen et nous sommes ravis que les clients de Delta et de notre partenaire de joint-venture, KLM, puissent bénéficier d’une toute nouvelle expérience Delta entre l’Europe et les États-Unis."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet