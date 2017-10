Easyjet ouvre une base à Bordeaux

Article publié le 26 octobre 2017 par David Dagouret

Dès 2018, la compagnie britanique ouvrira une nouvelle base à Bordeaux, sa sixième base en France.

Au printemps 2018, easyJet lancera ses premières opérations depuis sa nouvelle base de Bordeaux. Alors que la compagnie y opère depuis 2006, elle fait le choix de s’ancrer localement afin d’y accélérer son développement. Le lancement de cette base est synonyme d’un plus grand choix de destinations pour les Bordelais, d’amélioration du programme de vols pour les destinations plébiscitées localement et toujours avec une politique de tarifs abordables.

Cette annonce conforte la place centrale de la France dans la stratégie d’easyJet, elle demeure ainsi le premier pays d’implantation de la compagnie hors Royaume-Uni. En 2012, étaient lancées à quelques mois d’intervalle les bases de Nice et Toulouse. Au cours des cinq dernières années l’ajout de huit avions et de soixante-quinze lignes depuis et vers l’hexagone ont assuré une croissance soutenue.

L’ouverture de la base de Bordeaux avec ses trois avions portera à près de 22 millions de sièges la capacité en France dont plus de 2,2 millions à Bordeaux soit une croissance au niveau local de 21%. L’objectif visé est ainsi de passer localement à plus de 2 millions de passagers par an en 2018 contre 1,7 millions en 2017. L’implantation bordelaise d’easyJet depuis plus de 10 ans, la maturité du marché, la fidélité de la clientèle locale et la politique d’investissement raisonnée de l’Aéroport de Bordeaux comptent parmi les raisons qui ont imposé Bordeaux comme choix d’implantation pour une base easyJet. Après une percée à 28% de parts de marché en 2017, notamment grâce à l’ouverture de 4 nouvelles lignes, la compagnie vise plus loin grâce à cette nouvelle structure. Plus de 5 nouvelles lignes mêlant destinations affaires et loisirs seront lancées bénéficiant directement à l’économie touristique et accélérant la connectivité de Bordeaux en France et à l’international.

Cette base permettra de créer de nouvelles dynamiques économiques grâce aux flux de passagers transportés et aux emplois générés. Seront ainsi créés plus de 110 nouveaux emplois directs, essentiellement de personnels de cabine et de pilotes, tous sous contrat de droit local. Les emplois indirects représentent également une part importante quand on sait que pour un million de passagers transportés on estime à 1 000 le nombre d’emplois indirects créés. Le lancement des recrutements a eu un formidable accueil avec un très grand nombre de candidatures reçues démontrant l’attractivité de la ville et de sa région.

François Bacchetta, Directeur easyJet pour la France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’ouvrir une base à Bordeaux et de nous ancrer davantage au sein des régions françaises où nous constatons depuis plus de vingt ans une envie et un besoin croissant de connexions court-courrier. Cette nouvelle base amorce un tournant dans nos opérations en termes d’amélioration des infrastructures et de notre programme de vol, avec plus de 5 routes dès le printemps prochain, ainsi qu’une accélération de notre croissance. Nous visons ainsi plus de 20 % d’augmentation de passagers annuels, soit plus de 2 millions, confortant ainsi notre place de deuxième compagnie court-courrier en France et à Bordeaux."

Pascal Personne, Directeur de l’Aéroport de Bordeaux a déclaré : "Cette nouvelle base créée par easyJet, partenaire de l’Aéroport de Bordeaux depuis maintenant 11 ans, constitue un atout supplémentaire pour le développement économique de Bordeaux et de la Nouvelle Aquitaine. La base opérationnelle est un atout supplémentaire pour mieux satisfaire nos clients. Elle peut faciliter les créations de nouvelles lignes et l’adaptation des horaires sur certaines destinations nécessitant des allers-retours dans la journée. Les avions basés permettent ainsi des départs tôt le matin et des retours tard le soir. Nous nous réjouissons des retombées positives à court et moyen terme."

