Jet Airways inaugure sa liaison Paris - Chennai

Le 29 octobre 2017, la compagnie indienne a lancé son nouveau vol entre CDG et Chennai.

Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, a lancé hier son premier vol non-stop au départ de Paris-CDG (terminal 2C) vers Chennai. Cette rotation Paris-Chennai sera opérée 5 jours par semaine (du jeudi au lundi) en Airbus A330-300 proposant 34 places en "Première", la classe Affaires de Jet Airways, et 259 places en Economy class.

L’avion, un Airbus A330, en provenance de Chennai a atterri à 8h10 sur la piste de l’aéroport CDG, et a été accueilli par le traditionnel arrosage des pompiers.

Un petit-déjeuner a été servi à l’ensemble des invités présents pour l’événement, ainsi qu’aux passagers en partance pour Chennai.

Les vols entre les deux villes seront effectués comme suit :

Le vol 9W 127 partira de Paris à 10h10 (Local Time) et arrivera à Chennai à 00h15 (LT).

Le vol 9W 128 partira de Chennai à 01h45 (LT) et arrivera à Paris à 08h10 (LT).

Michel Simiaut, Directeur Général France de Jet Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis d’introduire ce nouveau vol non-stop entre Paris et Chennai, opéré en codeshare avec Air France. Notre vol non-stop prend effectivement une place qui se trouvait libre, et apporte désormais une réponse idéale aux voyageurs qui devaient jusque-là voyager avec une escale. Comparé aux autres compagnies aériennes, nous offrons plus de choix et nous permettons aux voyageurs de gagner du temps. Notre codeshare avec Air France, combiné à la présence d’entreprises françaises à destination et à la croissance du tourisme d’affaires et de loisirs, sont autant d’atouts qui vont permettre dynamiser le trafic sur cette route."

Franck Goldnadel, Directeur Général Adjoint chargé des opérations aéroportuaires et Directeur de l'Aéroport Paris-Charles de Gaulle, a déclaré : "Avec l’ouverture de cette ligne par Jet Airways, Chennai devient la 4ème ville indienne à être reliée en direct depuis Paris-Charles de Gaulle après Bombay, Bangalore et Delhi. Cela souligne le dynamisme de nos échanges et le renforcement de l’attractivité entre nos deux pays."

