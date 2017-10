Jet Airways renforce son offre international

Article publié le 15 octobre 2017 par David Dagouret

La compagnie indienne renforce sa présence dans les pays du Golfe ainsi que sa connectivité avec l'Europe et l'Amérique du Nord.

Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, introduira trois nouvelles routes non-stop internationales à son réseau mondial déjà étendu cet hiver, et renforcera six routes existantes avec des fréquences supplémentaires pour répondre à la demande croissante de voyages.

Le transporteur présentera son premier service sans escale entre les capitales de New Delhi et de Riyad. Il déploiera également des fréquences supplémentaires entre Mumbai-Riyad, Mumbai-Koweït, Delhi-Doha et Delhi-Dammam afin de renforcer sa présence et sa connectivité entre les principales villes d’Inde et du Golfe.

À compter du 29 octobre 2017, de nouveaux vols sans escale relieront Paris à Chennai et Amsterdam à Bangalore. Selon la stratégie de la compagnie, ces nouvelles offres visent à relier plus de villes, en particulier entre l’Inde du Sud et l’Amérique du Nord, via l’Europe. La compagnie aérienne est la première à opérer des vols sur ces lignes et, un troisième vol quotidien entre Londres et Mumbai - de plus en plus populaire - offrira aux passagers un plus grand choix de correspondances pratiques vers d'autres villes et destinations européennes.

Les nouveaux vols intercontinentaux de Paris et d'Amsterdam seront exploités en partage de codes avec Air France, KLM et Delta Air Lines. Les clients qui sont membres des programmes Frequent Flyer des partenaires en partage de code - JetPrivilege (JP), Flying Blue et SkyMiles - pourront également cumuler et échanger des points les uns avec les autres.

Jet Airways déploiera ses Airbus A330 sur les liaisons Paris- Chennai et Amsterdam-Bangalore afin d’offir une expérience de vol détendue et agréable. L'A330 dispose d'une cabine spacieuse avec des sièges ergonomiques dotés d'un grand espace pour les jambes, de sièges-lits à 180° en Premiere (la classe Affaires de la compagnie), de divertissements à bord primés, d'un menu gastronomique proposant un large choix de mets, et tout le confort habituellement proposé sur les vols long-courrier. Et toujours, l'hospitalité indienne de Jet Airways qui contribue à cette expérience de vol inégalée.

En réponse à la demande croissante, Jet Airways ajoute également de nouvelles fréquences sur certains itinéraires, dont le très populaire Londres Heathrow-Mumbai ainsi que Delhi-Singapour, améliorant la connectivité et le choix des clients voyageant entre l'Inde du Nord, le Royaume-Uni et l'Asie du Sud-Est.

Les voyages aériens entre l'Inde et le Royaume-Uni ont montré une croissance annuelle régulière de près de 10% au cours des dernières années. Le nouveau vol sera la troisième fréquence quotidienne de Jet Airways entre Londres et Mumbai (une première pour une compagnie aérienne indienne) et renforcera la capacité de Jet Airways entre le Royaume-Uni et l’Inde de 33% en termes de passagers et de fret, lui permettant de capitaliser sur la croissance des demandes stimulée par l'augmentation des échanges dans les domaines du commerce, du tourisme, de la culture et de l'éducation.

Ce nouveau vol permettra à Jet Airways d'offrir une connectivité continue sur Londres Heathrow vers l'Amérique du Nord avec des partenaires en partage de codes Delta Air Lines et Virgin Atlantic vers 14 destinations : Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Newark, New York, Philadelphie, Portland, San Francisco, Seattle, Salt Lake City et Washington DC.

Sur cette nouvelle fréquence, la compagnie aérienne déploiera le Boeing 777-300ER, son plus gros avion, avec une configuration de trois classes comprenant ses suites privées primées « First Class », ses sièges-lits à 180° en Premiere pour les voyageurs d'affaires et des sièges ergonomiques pour les passagers de l’Economy Class.

Jayaraj Shanmugam, Directeur Commercial de Jet Airways, a déclaré : "Le réseau de Jet Airways introduira de nouvelles routes, en Europe et dans le Golfe, qui renforceront notre engagement à offrir à nos clients un choix, une commodité et une connectivité améliorées sur nos hubs de Mumbai et Delhi tout comme sur notre réseau international, grâce à nos partenaires en partage de code. Nos nouveaux vols non-stop nous aideront également à répondre au trafic international croissant de / vers Bangalore et Chennai. En outre, les clients choisissant de voyager avec nous connaîtront le meilleur accueil en vol par la première compagnie aérienne internationale en Inde."

