Korean Air et Boeing signent un protocole d'entente pour le programme de modernisation des helicopteres Chinook

28 octobre 2017

Les deux sociétés ont signé un protocole d’entente dans le cadre du salon “International Aerospace & Defense Exhibition 2017” de Séoul (ADEX).

L’accord verra les deux compagnies coopérer sur le programme de modernisation des hélicoptères Chinook coréens. Selon ce protocole, Korean Air et Boeing vont collaborer techniquement sur les améliorations à apporter au design, aux essais en vol et à la navigabilité de l’appareil.

Lors de la cérémonie de signature, Korean Air était représentée par M. In Hwa Kim, Senior Vice-Président en charge de la Division Aerospace ; Boeing étant représenté par M. Howard Berry, Directeur des Ventes de Boeing Global Services.

Le Chinook est un hélicoptère multi-mission utilisé principalement pour le transport de troupes, d’artillerie, d’équipement et de carburant. L’appareil équipe les forces armées de 19 pays de par le monde. L’armée et l’Air Force coréennes utilisent le Chinook pour des missions de Recherche & Sauvetage ainsi que pour le transport de troupes et d’artillerie. Le gouvernement coréen souhaite moderniser ces hélicoptères afin d’améliorer leurs capacités opérationnelles.

A travers ce protocole d’entente, Korean Air et Boeing vont à la fois coopérer dans le cadre du programme d’upgrade du Chinook coréen, et étendre dans un second temps leur collaboration à d’autres programmes de modernisation et de systèmes d’atterrissage aux instruments en Corée.

Korean Air est la seule compagnie capable de mettre en œuvre un programme de MRO (entretien, réparation et opération) pour le Chinook and apporte une contribution significative à l’armée coréenne à travers une maintenance régulière et une amélioration des capacités opérationnelles de cet appareil, avec un excellent ratio coût / efficacité.

Dès 1978, Korean Air a commencé à travailler sur le programme de maintenance du F-4 Phantom pour le Département de la Défense américain. Depuis, Korean Air a conforté de position de leader en Asie en matière de maintenance et de modernisation d’appareil ; une expertise qui s’est notamment illustrée à travers la maintenance de plus de 4.300 appareils militaires de 30 types différents : notamment les CH-47, CH-53, F-4, C-130, KC-130J et les hélicoptères UH-60.

De plus, Korean Air a travaillé sur l’amélioration des techniques de récupération d’hélicoptère et travaille actuellement aux programmes de modernisation des appareils P-3C et SIGINT.

