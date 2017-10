Livraison en grande pompe pour le premier A350 d'Air Mauritius (photos & vidéos)

Article publié le 25 octobre 2017 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a participé au vol de livraison du premier A350 d'Air Mauritius jusqu'à l'Île Maurice.

Une cérémonie de livraison a été organisée le vendredi 20 octobre à l'aéroport de Plaisance à l'Île Maurice pour la réception du premier Airbus A350-900 XWB par la compagnie Air Mauritius.

Pour cette occasion, la compagnie mauricienne avait invité des dirigeants et employés d'Airbus ainsi que des journalistes à participer à cette événement. Nous avons donc été conviés à embarquer sur le vol de convoyage entre Toulouse Blagnac et l'aéroport de Sir Seewoosagur Ramgoolam de l'Île Maurice.

Notre départ de Toulouse étant prévu vendredi 20 octobre 2017 à 2 heures du matin, nous avons eu le privilège de découvrir le premier Airbus A350 XWB d'Air Mauritius dès le jeudi après midi.

Cet appareil est le premier des six Airbus A350 commandés par Air Mauritius. L'avion est immatriculé 3B-NBP (MSN 145) ; il est loué auprès de la société de leasing, Aercap. La cabine est composée de deux classes de 326 sièges, vingt-six en classe affaires et 298 en classe économique. Le nouvel A350 XWB a été baptisé “le Morne Brabant”, du nom de la célèbre montagne de l'île Maurice, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Classe économique :

Classe affaire :





A 00h45, après un court moment de repos à l'hôtel, nous avons regagné le centre de livraison d'Airbus pour prendre place à bord de l'A350. Une soixantaine de personnes invitées pour ce convoyage vers l'Océan Indien s'est installée dans l'avion.

Le vol MAU007 a décollé à deux heures précisément en direction de Port Louis, capitale de l'Île Maurice, distante de plus de 9 100 kilomètres de la ville rose. Le vol ayant une durée de plus de onze heures, le personnel de bord a toujours été aux petits soins avec les passagers, qui ont eu le temps de découvrir en détail l'A350 XWB.

Nous avons même eu l'occasion de découvrir le poste de pilotage de l'appareil avec, à l'intérieur, deux pilotes de la compagnie mauricienne assistés de deux pilotes d'essais d'Airbus. Ces pilotes ont avoué être fièrs de participer à la livraison du premier A350 d'Air Mauritius ; ils ont également précisé que nous allions avoir une surprise en arrivant à l'Île Maurice.

Après plus de onze heures de vol donc, l'A350 s'est présenté à 15h30 au dessus des côtes de l'île avec une magnifique vue sur les plages de sable fin et la couleur turquoise de l'océan.

Le commandant de bord nous a alors dévoilé la surprise tant attendue : la découverte de l'île en Airbus A350 et à basse altitude. La compagnie Air Mauritius étant très fière de son nouvel appareil, les dirigeants de la compagnie ont donc décidé de le montrer à la population de l'île dès son arrivée.

A une altitude très basse, entre 400 et 300 mètres, nous avons survolé les lieux les plus connus de l'île où de nombreux mauriciens s'étaient retrouvés pour voir le nouvel oiseau d'Air Mauritius. Puis, le commandant de bord nous a informé qu'il allait effectuer un passage lent au dessus de la piste pour, cette fois ci, montrer le nouvel A350 à tous les invités massés à l'aéroport. Après une remise une gaz et un virage à 360°, l'avion s'est posé sur l'unique piste de l'aéroport.

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo ;

L'avion a pris la direction de la zone VIP de l'aéroport où l'avion a été baptisé avec le traditionnel "water salute" des pompiers de la plateforme.

De nombreux invités avaient été conviés à l'aéroport pour participer à l'événement et après un discourt du PDG d'Air Mauritius Somas Appavou, les convives ont pû visiter la cabine de l'appareil.

Air Mauritius exploite actuellement une flotte de 10 Airbus (six A340-300, deux A330-200 et deux A319), sur des lignes régionales et long-courriers. Dès 2018, la compagnie mauricienne prendra également livraison de deux Airbus A330-900 neo.

Le premier Airbus A350 a été mis en service très rapidement, dès le 23 octobre 2017, en destination de Singapour. Il effectuera également des vols de formation des équipages vers Johannesbourg. Un second A350 devrait être livré dès le mois prochain et il sera déployé vers Londres puis Paris en décembre prochain.

