Lufthansa Group poursuit son développement en France

Le groupe allemand poursuit sa stratégie de développement sur le territoire français, pour répondre à une forte demande.

A compter de l’été prochain, les passagers de Lufthansa voyageant entre Bordeaux et Francfort, se verront proposer 5 vols supplémentaires par semaine, portant à 7 le nombre total de fréquences hebdomadaires proposées sur cette ligne. Ainsi, en moins de deux heures, les passagers au départ de Bordeaux pourront rejoindre Francfort quotidiennement, via un vol prévu à 18h45 (arrivée à Francfort à 20h35). Le vol retour s’effectuera les mêmes jours, avec un départ de Francfort prévu à 16h20 (arrivée à Bordeaux à 18h05). Les vols seront opérés à bord d’appareils Airbus A319. Le vol Bordeaux-Francfort sera disponible à partir de 119 euros TTC pour un aller-retour.

En parallèle, Lufthansa Group mettra en place une nouvelle liaison Bordeaux-Zurich qui sera assurée par Swiss International Air Lines (SWISS). Dès le 26 mars 2018, SWISS proposera 12 fréquences hebdomadaires, permettant aux habitants de la capitale du bordelais de rejoindre Zurich en 1h40. Les départs de Bordeaux auront lieu du lundi au samedi, à 9h45 (arrivée à Zurich à 11h25) ou du lundi au vendredi et le dimanche, à 19h40 (arrivée à Zurich à 21h20). Les vols au départ de Zurich seront proposés du lundi au samedi, avec un départ à 7h25 (arrivée à Bordeaux à 9h05) ou du lundi au vendredi et le dimanche, à 17h20 (arrivée à Bordeaux à 19h00). Le vol Bordeaux-Zurich sera proposé à partir de 99 euros TTC pour un aller-retour.

SWISS renforcera également son offre au départ de Marseille vers Zurich. A partir du 21 avril 2018, SWISS desservira Marseille et Zurich, trois fois par semaine (les mardis, jeudis et samedis), avec un départ de Marseille à 14h35 ou 14h45, selon les jours, et un départ de Zurich à 12h00 ou 12h40. Le vol Marseille-Zurich sera proposé à partir de 99 euros TTC pour un aller-retour.

Porte d'entrée vers la Provence, Marseille, ville de villégiature parmi les plus attrayantes et les plus appréciées d'Europe, qui constitue par ailleurs le point de départ de nombreuses croisières, sera reliée à Zurich en 1h25. Zurich, le hub principal de SWISS, jouit d’une situation privilégiée au centre de l’Europe et est le cœur de l’activité économique de la Suisse. A la fois l’une des principales places financières européennes et terre d’accueil de nombreuses entreprises innovantes ; Zurich est également une destination touristique et culturelle.

Avec l’ajout de 20 nouvelles fréquences à son programme de vols de l’été 2018, Lufthansa Group poursuit sa stratégie, avec pour objectif de se rapprocher de ses clients sur l’ensemble du territoire français. Le groupe entend renforcer de manière significative sa présence en régions, où sont réalisés les deux tiers des vols opérés dans l’Hexagone, avec 13 aéroports desservis.

Michael Gloor, Senior Director Sales France-Benelux, Lufthansa Group a déclaré : "Renforcer la présence de Lufthansa Group sur la façade atlantique est l’un de nos axes prioritaires, en France, où nous entrevoyons un véritable potentiel de développement. Le lancement, au printemps dernier, de la connexion Nantes-Munich et la mise en place de la liaison Bordeaux-Francfort ont été un véritable succès. Demain, Bordeaux sera connectée à Francfort et à Zurich et bénéficiera ainsi d’un accès vers une grande partie de notre réseau international. La façade méditerranéenne n’est pas en reste avec la nouvelle liaison Marseille-Zurich qui, selon nous, offre un potentiel important. Cette nouvelle connexion permettra non seulement un accès direct depuis la Suisse vers une région française très attractive, mais renforcera également notre réseau intercontinental, d’ores et déjà desservi depuis Francfort et Munich."

Pascal Personne, Président du Directoire de l’Aéroport de Bordeaux a quant à lui déclaré : "Le renforcement de la desserte de Francfort et le lancement de ce nouveau lien vers Zurich, à fréquences multiples, est une véritable aubaine pour Bordeaux et sa région, au moment où l’attractivité de la ville s’impose sur les marchés asiatiques et nord-américains mais également, partout, en Europe. Non seulement des voyageurs allemands et suisses pourront venir encore plus massivement à Bordeaux mais ces deux «hubs» intercontinentaux permettront aussi d’améliorer la mobilité des entreprises de la région, très fortement exportatrices vers ces marchés lointains."

ulien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "A travers cette nouvelle ligne Marseille Zurich, nous sommes heureux de voir Lufthansa Group continuer à se développer à Marseille Provence, nouvelle preuve de leur confiance et de l’attractivité de notre territoire. Avec trois fréquences hebdomadaires à partir du printemps, cette ligne devrait attirer de nombreux touristes helvétiques désireux de découvrir Marseille et la Provence. De nombreuses retombées économiques sont à attendre pour la région. Cette ligne permettra également aux provençaux de découvrir cette belle ville suisse alémanique."

