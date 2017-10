Lufthansa Group renforce son offre long-courrier au départ de l’Allemagne

Article publié le 11 octobre 2017 par David Dagouret

Le groupe allemand a annoncé de nouvelles liaisons pour les compagnies Lufthansa et Eurowings.

A partir du 8 novembre 2017, Lufthansa proposera cinq vols hebdomadaires au départ de Berlin vers New York, à bord d’un Airbus A330-300, qui décollera en direction de l'ouest, pour atterrir à l'Aéroport International John F. Kennedy de New York.

C’est la première fois depuis 2001 qu’un avion long-courrier de la compagnie aérienne Lufthansa sera stationné dans la capitale.

La reprise de la connexion Düsseldorf-Miami, à partir de l'hiver prochain, répond à de nombreuses demandes de la part des passagers de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. A partir du 8 novembre 2017, Lufthansa proposera trois vols hebdomadaires.

Les réservations pourront être faites en Business Class, Premium Economy Class ou Economy Class, soit directement sur le site LH.com, soit auprès des agences de voyages partenaires de Lufthansa ou aux guichets Lufthansa des aéroports.

Eurowings prévoit d’élargir son offre long-courrier dans son prochain programme de vols de l’hiver, en ajoutant de nouvelles liaisons aux aéroports de Cologne/Bonn et de Düsseldorf. En plus des six Airbus A330, déjà stationnés sur l’aéroport de Cologne/Bonn, Eurowings mettra en service, à partir du 8 novembre, un septième appareil long-courrier, qui, dans un premier temps, opérera des vols depuis Düsseldorf vers les Caraïbes.

Eurowings envisage également de développer ses liaisons long-courriers dans son prochain programme de vols de l’été 2018. En renforçant sa flotte, qui à terme devrait comporter dix appareils, la compagnie aérienne low-cost aura une présence particulièrement forte dans la région de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Elle desservira, avec au moins sept avions long-courriers, des destinations du monde entier ; non seulement les destinations populaires des États-Unis, mais aussi les Caraïbes et l’Extrême-Orient.

A l’été 2018, les nouveaux itinéraires Berlin-New York et Düsseldorf-Miami de Lufthansa seront transférés vers Eurowings, ajoutant l'aéroport de Berlin-Tegel aux opérations long-courriers d’Eurowings.

Thorsten Dirks, membre du Conseil d'Administration de Lufthansa et Président-directeur général d’Eurowings a déclaré : "Le développement des liaisons à Düsseldorf sera étroitement lié au contexte économique de l'aéroport et surtout à de meilleures conditions d'exploitation à long terme. Eurowings est la plus grande compagnie aérienne de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et nous avons déjà, à ce titre, un rôle central dans l'aéroport de Düsseldorf, notamment grâce aux vols d’acheminement que nous mettons en place, sur les destinations long-courriers, pour nos partenaires de Star Alliance, comme Singapore Airlines, Air China et All Nippon Airways."

Eurowings étendra également son offre long-courrier low-cost sur Munich, l'année prochaine. A partir de fin mars, trois Airbus A330 seront stationnés à l'aéroport de Munich pour assurer les dessertes.

