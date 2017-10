Premier vol de l'Airbus A330neo (photos)

Article publié le 19 octobre 2017 par David Dagouret

MAJ le 19/10/2017 à 14h55 : L'Airbus A330neo a atterri après plus de 4 heures de vol (photos). -----------L'appareil a décollé à 09h57 depuis l'aéroport de Toulouse Blagnac.

L’A330neo a décollé pour la première fois depuis les pistes de Blagnac (Toulouse), ce matin à 09:57 heure locale, pour un premier vol au-dessus du Sud-Ouest de la France. Ce premier des trois avions d'essais destinés aux vols de certification, un A330-900 (MSN1795), est équipé de turboréacteurs de dernière génération Trent 7000 de Rolls-Royce.

Lors de ce vol inaugural, l'équipage présent dans le poste de pilotage se composait des pilotes d'essai expérimentaux Thierry BOURGES, Thomas WILHELM et du mécanicien navigant d'essais Alain POURCHET. Jean-Philippe COTTET, Emiliano REQUENA et Gert WUNDERLICH se trouvaient également à bord en tant qu’ingénieurs navigants d'essai pour assurer la surveillance des systèmes de l’avion et des performances en temps réel.

MAJ le 19/10/2017 à 14h55 : Le nouvel Airbus A330neo a effectué son vol inaugural sans incident.

Après un vol de plus de quatre heures dans la région du sud ouest de la France, l'A330neo, immatriculé F-WTTN, est revenu en direction de l'aéroport de Toulouse Blagnac. Avant d'atterrir, l'A330neo a fait un passage bas au niveau du centre de livraison d'Airbus où les invités étaient réunis.

L'A330Neo a fait un tour de piste, vent arrière , pour se réaligner sur la piste de Blagnac et a atterri sans incident.

Les officiels d'Airbus et de Rolls Royce ainsi que de nombreux invités s'étaient amacés sur le tarmac pour accueillir l'aéronef. Les dirigeants d'Airbus ont accueilli les pilotes d'essais ainsi que les ingénieurs qui ont effectués se premier vol de l'Airbus A330neo.

Fabrice Brégier, Président et COO d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Le vol inaugural de l'A330neo d’aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la politique d'innovation continue d'Airbus." Il a ensuite ajouté : "J'adresse mes félicitations et mes remerciements à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce premier vol et à nos clients qui ont choisi cet avion très performant et efficient qui leur permettra d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Nous nous réjouissons à la perspective d’une campagne d'essais en vol réussie et de la mise en service de l'A330neo en2018."

L'avion est équipé de turboréacteurs de nouvelle génération Trent 7000 de Rolls-Royce.

L'A330neo se reconnait à sa nouvelle voilure de plus grande envergure, qui atteint 64 mètres (60,3 mètres pour le CEO), elle est équipée de "Sharklets", spécialement développés à partir de technologies mises au point pour l’A350 XWB. Une caractéristique moins visible mais tout aussi importante est la mise en œuvre d'améliorations aérodynamiques optimisées en 3D sur le profil de voilure.

Les réactions des lecteurs

Bertrand1

Membre Inscrit le 12/10/2017

2 messages postés # 19 octobre 2017 17:24 L'Airbus A350 a des caractéristiques quasi identiques, pourquoi ce modèle ?

_________________

_________________

