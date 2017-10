Safran célèbre le début des essais du démonstrateur Open Rotor

Article publié le 7 octobre 2017 par David Dagouret

Le 03 octobre 2017, Safran a célèbré les premiers essais au sol du démonstrateur Open Rotor à Istres.

Le démonstrateur Open Rotor, développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky, est une composante stratégique de la R&T Safran, qui souhaite développer à l’horizon 2030 un système propulsif adapté aux besoins futurs des avionneurs. Pour ce programme, Safran et ses partenaires au sein de Clean Sky bénéficient d’un financement de la Commission Européenne de 65 millions d’euros sur huit ans.

L’Open Rotor dispose d’une architecture en rupture, non-carénée et à double hélice contrarotatives, qui permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 30% par rapport aux moteurs CFM56 actuels. Lancé en 2008 sous l’impulsion de Safran, le programme de démonstration a franchi plusieurs jalons majeurs, dont des essais en soufflerie à l’ONERA, qui ont mené à l’assemblage d’un démonstrateur en 2015 et au démarrage des essais au sol sur le banc à l’air libre d’Istres en mai dernier.

Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran a déclaré "L’Open Rotor est un axe de recherche majeur pour Safran. Nous avons démontré avec le moteur LEAP notre capacité à développer et à intégrer de nouvelles echnologies. Notre objectif est de pousser notre stratégie d’innovation encore plus loin pour apporter au marché la meilleure réponse. Notre mission consiste à étudier plusieurs pistes - différentes ou complémentaires - pour développer avec nos partenaires au sein de Clean Sky les briques technologiques pour les systèmes propulsifs qui offriront aux avions de demain des gains de performance significatifs. Après 10 ans d’efforts de développement, nous sommes très fiers de voir ce démonstrateur Open Rotor effectuer ses premières rotations avec succès, a souligné Clara de la Torre de la Commission Européenne. L’Open Rotor est une avancée majeure pour le secteur aéronautique car il répond à deux enjeux incontournables : la réduction de la consommation de carburant et l’amélioration des performances environnementales."

Parmi les autres voies explorées par Safran en termes de propulsion, figure notamment l’UHBR (Ultra High Bypass Ratio), un turbofan caréné à haut taux de dilution qui permettra de réduire la consommation de carburant de 5 à 10%. L’UHBR est une option crédible pour les avionneurs à l’horizon 2025 en raison de sa capacité d’intégration sur les avions actuels. Le Groupe mène également des travaux dans les domaines de la propulsion distribuée, électrique et hybride.

