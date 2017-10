Safran célèbre l'extension de son site de Sarasota

Article publié le 24 octobre 2017 par David Dagouret

Safran Electrical & Power a célébré le 10 octobre dernier l'extension de son site de Sarasota

Safran Electrical & Power a célébré le 10 octobre dernier l'extension de son site de Sarasota, en Floride (États-Unis), au cours d'une cérémonie d'inauguration présidée par Hervé Blanc, directeur général de la division Power, en la présence de l’administrateur du comté de Manatee, Ed Hunzeker, de représentants du cabinet du sénateur Marco Rubio et celui du membre du Congrès, Vern Buchanan, ainsi que de clients, fournisseurs et collaborateurs Safran.

Doté d'une superficie de 11 000 m2, le site de Sarasota fournit des dispositifs de commutation ainsi que des sous-systèmes hautement performants et stratégiques pour la gestion et la distribution de l'électricité sur les marchés aéronautique commercial, militaire et industriel. Les 249 collaborateurs sont spécialisés dans la fabrication d'interrupteurs, de disjoncteurs et de contacteurs ainsi que dans la fourniture de services MRO (maintenance, réparation et révision) pour le matériel électrique des aéronefs, et notamment les systèmes de secours tels que les Turbines à Air Dynamique et les Turbines Electriques à Air Dynamique.

Le développement du site Safran de Sarasota a débuté en 2014 avec l'acquisition des activités d'Eaton Aerospace dans la ville de Floride. Courant 2016, Safran Electrical & Power a pris la décision de transférer les activités MRO d'Aerosource – alors situées dans l'état du New Jersey – sur le site de Sarasota en vue de fournir des solutions optimisées, innovantes et personnalisées sur le segment des systèmes électriques aéronautiques grâce à une offre intégrée. Cette décision d'extension stratégique a permis à Safran d’optimiser sa présence aux États-Unis, consolidant ainsi ses activités MRO et ses relations client. La société a ainsi été en mesure d'accroître sa compétitivité, grâce également au soutien du comté de Manatee et à sa proximité avec les universités. Plaque tournante de l'industrie aérospatiale réunissant de nombreux professionnels chevronnés, la Floride répond parfaitement à la volonté de Safran de renforcer sa position aux États-Unis.

Marco Rubio a déclaré : "Les recherches engagées par Safran en aéronautique dans les systèmes électriques et systèmes d’alimentation contribuent à améliorer l’avion tel que nous le connaissons aujourd’hui. Son implantation multiple en Floride et l’ambition de ses programmes garantissent qu’elle restera un partenaire de premier rang pour les avionneurs."

Acteur clé dans le domaine des solutions électriques à l'échelle mondiale, Safran Electrical & Power façonne l'avenir du secteur aéronautique avec l'avion plus électrique. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion de souligner le développement des activités de services Safran Electrical & Power dans le cadre de l’avion plus électrique, ainsi que les évolutions du site à travers les améliorations structurelles, la hausse du marché et celle des activités.

Alain Sauret, Président, Safran Electrical & Power a quant à lui déclaré : "Le transfert des activités d'Aerosource de Somerset à Sarasota s'est révélé très bénéfique. La décision stratégique de réunir les opérations d'Aerosource avec celles de Safran Electrical & Power nous a permis d'accroître nos capacités marketing dans le cadre des nouvelles activités, tout en réalisant d'importantes économies. L'État de Floride, le comté de Manatee et le comité de développement économique de Bradenton sont tous les trois engagés dans la réussite à long terme de Safran. Nous devons cette transformation à leur soutien ainsi qu'à l'implication de nos collaborateurs, qui ont contribué de façon remarquable à l'extension de l'usine de Sarasota, a déclaré David Vollrath, directeur général du site. Nous tenons également à remercier nos clients et nos fournisseurs, sans qui le bon développement de nos activités à Sarasota n'aurait pas été possible."

