Turkish Airlines lance une liaison entre Paris et Ankara

Article publié le 26 octobre 2017 par David Dagouret

Dès le 31 octobre prochain, la compagnie turque reliera en direct Ankara au départ de Paris CDG et d’autres villes d’Europe dès la fin du mois.

La compagnie aérienne Turkish Airlines est ravie d’annoncer qu’elle reliera désormais la capitale de la Turquie à quatre grandes villes européennes dont Paris CDG avec des vols direct d’ici fin octobre.

Ankara sera desservie dès le 29 octobre 2017 de Francfort, dès le 30 octobre de Vienne et Berlin et dès le 31 octobre de Paris CDG. Ces nouvelles lignes directes permettront de faire découvrir la ville d’Ankara et tout son potentiel avec les connexions proposées vers d’autres villes de la Turquie.

M. Iller Aycı, Président du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines a annoncé la bonne nouvelle de l’ouverture des lignes directes à l’international en précisant : "Nous sommes convaincus qu’Ankara offre une ouverture sur le monde depuis l’Anatolie et nous sommes ravis d’apporter tout notre soutien à cette vision avec l’arrivée de ces nouvelles lignes directes."

Les vols entre Paris et Ankara seont effectués comme suit :

TK1831 départ d'Ankara à 09.50, arrivée à Paris à 11.50

TK1832 départ de Paris à 12.50 arrivée à Ankara à 18.45

