Volotea à Lyon en 2018

Article publié le 11 octobre 2017

A partir d’avril 2018, Volotea desservira Alicante, Cagliari, Majorque et Palerme au départ de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

A compter du 6 avril 2018, Volotea ouvrira une nouvelle liaison Lyon-Palerme, opérée deux fois par semaine, correspondant à une capacité de plus de 17 000 sièges. Pour compléter l’offre, à partir du 7 avril 2018, la compagnie reliera une fois par semaine l’aéroport Lyon-Saint Exupéry à celui de Palma de Majorque et proposera ainsi plus de 7 600 sièges. Le 8 avril 2018, Volotea ouvrira une troisième liaison Lyon-Alicante. La compagnie proposera plus de 16 000 sièges sur cette ligne avec 2 vols par semaine.

Enfin, le 31 mai 2018, Volotea ouvrira la ligne Lyon-Cagliari. Cette nouvelle route opérée une fois par semaine, correspondant à une capacité de plus de 5 700 sièges, viendra compléter l’offre des destinations italiennes de la compagnie, qui desservira déjà la ville de Palerme.

Avec 4 destinations au total pour 2018, plus de 340 vols et 47 000 sièges disponibles, Volotea ambitionne de devenir un opérateur de poids au départ de Lyon. La compagnie est désormais prête à accueillir les habitants de la région lyonnaise sur son réseau européen.

Pierfrancesco Carino, Directeur des Ventes de Volotea (CSO), a déclaré : "Nos bons résultats de l’été sur la totalité de nos aéroports en France nous confortent dans notre choix d’y poursuivre des développements de lignes vers de nouvelles destinations européennes à partir de nouveaux aéroports. La venue de Volotea à l’aéroport de Lyon lui permettra de proposer une offre plus complète à destinations de l’Espagne et l’Italie, et offrira la possibilité aux habitants de la région de Lyon de bénéficier des avantages de notre compagnie, à savoir des vols directs à des tarifs attractifs."

Stéphane Geffroy, Directeur Commercial et Marketing d’Aéroports de Lyon, a quant à lui déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir Volotea. Les relations constructives que nous avons nouées ces derniers mois ont porté leurs fruits et amené la compagnie à proposer dès son arrivée à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry un programme ambitieux de 4 nouvelles lignes dont 2 nouvelles destinations. Au-delà de cette offre, nous pensons que le potentiel de développement de Volotea est très important à Lyon. Nous souhaitons qu’il soit aussi spectaculaire que celui que la compagnie a réalisé à Nantes, autre plateforme du groupe VINCI Airports, en seulement quelques années."





