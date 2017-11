Aer Lingus s'envole pour Seattle

Article publié le 21 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie irlandaise opèrera une nouvelle liaison transatlantique vers Seattle à partir du 18 mai 2018.

Aer Lingus a annoncer l’ouverte d’une nouvelle ligne nord-américaine depuis Dublin à destination de Seattle, dans l’État de Washington. Seattle est désormais la 13ème destination nord-américaine de la compagnie avec une connexion assurée depuis l’aéroport Paris – Charles de Gaulle. Le premier service direct au départ de l’Irlande pour la Cité émeraude sur la côte nord-ouest Pacifique sera opéré quatre fois par semaine à partir du 18 mai 2018 le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Assuré par un appareil de type Airbus A330, le service sera proposé en classe affaires et économique.

Après avoir rejoint le réseau IAG en 2015, Aer Lingus a lancé six nouvelles liaisons vers l’Amérique du Nord, marquant ainsi la plus grande expansion transatlantique de son histoire. L’ouverture de Seattle permet à la compagnie d’ajouter 50 000 sièges supplémentaires à son programme estival 2018, avec une capacité transatlantique totalisant plus de 2,75 millions de sièges en 2018.

Disponibles en classes affaires et économique, les vols transatlantiques d’Aer Lingus permettent aux voyageurs français d’effectuer les formalités d’entrée aux États-Unis grâce à la présence d’agents de l’Immigration américaine à l’aéroport de Dublin. Aer Lingus propose des vols au départ de Paris via Dublin vers New York JFK, Hartford, Newark, Boston, Washington, D.C., Chicago, San Francisco, Los Angeles, Orlando, Miami, Toronto – auxquels il faut ajouter Philadelphie et Seattle.

Conséquence de cette croissance transatlantique record, près de 600 nouveaux emplois ont d’ores et déjà été créés au sein d’Aer Lingus. Le mois dernier, la compagnie a lancé une campagne de recrutement pour embaucher 200 nouveaux pilotes dans les trois prochaines années ; près de 3 000 candidatures ont été reçues le mois dernier à l’occasion de l’ouverture des 100 premiers postes.

La flotte et les effectifs de la compagnie vont croître rapidement dans les cinq prochaines années, avec l’acquisition d’appareils Airbus A321Neo à longue portée à partir de 2019. Ce type d’appareil permettra à Aer Lingus de s’ouvrir à de nouveaux marchés, d’étendre son réseau et de favoriser une nouvelle phase de croissance.

Renforcer sa base de Dublin, passerelle transatlantique majeure en Europe, est l’une des priorités d’Aer Lingus, seule compagnie aérienne irlandaise 4 étoiles. Cette stratégie permet d’accroître la connectivité de l’Irlande, soutenant le commerce international, le développement économique, ainsi que la croissance touristique.

Stephen Kavanagh, CEO d’Aer Lingus, s’est exprimé à l’occasion du lancement de la liaison Dublin-Seattle :"Nous sommes très heureux d’annoncer l’ajout de Seattle à notre programme transatlantique pour l’été 2018. Nous sommes certains que cette liaison permettra à nos passagers de profiter d’un excellent rapport qualité-prix. Après avoir rejoint International Airlines Group il y a deux ans, nous avons accéléré notre croissance et renforcé notre hub de Dublin vers l’Amérique du Nord, et nous avons hâte de poursuivre ce développement dans les années à venir."

Les tarifs de Paris à Seattle débuteront à partir de 289€ pour un trajet simple taxes et charges incluses.

Stephen Kavanagh a ajouté : "Par ailleurs, notre croissance sur le moyen-courrier illustre également notre engagement sur le marché français, avec 79 000 sièges supplémentaires sur un total de douze lignes comprenant des villes majeures telles que Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice."

Le programme estival moyen-courrier d’Aer Lingus comprendra près de 3,7 millions de sièges, y compris sur les douze lignes reliant désormais la France et l’Irlande. Le programme de l’été 2018 comprendra 79 000 sièges supplémentaires de la France vers l’île émeraude, avec 19 000 sièges supplémentaires de Bordeaux à Dublin, 22 000 sièges supplémentaires de Lyon à Dublin, et 11 000 sièges additionnels depuis Marseille et Nice à destination de Dublin.

