Air Canada nomme un nouveau directeur général france

Jean-François Raudin a été nommé au poste de directeur général france.

Jean-François Raudin, qui occupait jusqu’à présent le poste de Responsable France des Ventes indirectes au sein d’Aigle Azur, vient d’être nommé Directeur Général France d’Air Canada. Il remplace à ce poste David Gégot, qui avait occupé ces fonctions ces six dernières années.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-François Raudin restera basé au siège parisien d’Air Canada.

Sur le marché français, il va diriger une équipe de plus de 56 personnes réparties entre les équipes commerciales & ventes, basées à Paris et à Lyon, et l’escale de Paris-CDG.

La compagnie canadienne, qui fête ses 80 ans, opère à l’année deux vols quotidiens sans escale entre Paris-CDG et ses hubs de Montréal et Toronto, sans oublier les liaisons non-stop reliant les départements de Martinique et de Guadeloupe à l’aéroport international de Montréal.

De plus, vers Montréal, Air Canada opère un vol à l’année depuis Lyon-Saint Exupéry ainsi qu’une liaison saisonnière non-stop depuis Nice.

En 2017, Air Canada a étoffé sa présence dans l’hexagone avec la mise en service d’une nouvelle liaison saisonnière non-stop reliant Marseille à Montréal. A l’été 2018, la compagnie opèrera des vols directs entre Paris-CDG et Vancouver.

Jean-François Raudin a effectué une grande partie de son parcours professionnel chez Travelport puis chez Malaysia Airlines au poste de Responsable Ventes et Marketing.

Il a commencé sa carrière chez American Airlines en 1992 en tant qu’Assistant Ventes & Marketing, puis il arrive au poste de Représentant des Ventes au sein du département affaires. Il rejoint ensuite Travelport, où il est nommé Responsable développement commercial France et Antilles avant d’être promu Directeur régional des Ventes sur le nord de la France, l’Est et les Antilles. En 2007, il prend la direction des Ventes et du Marketing chez Malaysia Airlines, poste qu’il occupera pendant plus de 9 ans.

En 2016, il occupe le poste de Directeur des Ventes France de Jet Airways, puis, jusqu’à lors de Responsable des Ventes indirectes d’Aigle Azur sur le marché français.

Âgé de 47 ans, Jean-François est diplômé de l'INSEEC Business School et titulaire d'un Mastère spécialisé en transport délivré par l'École Supérieure des Transports.

