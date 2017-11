Air Caraïbes enrichit son application mobile

Article publié le 1 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie poursuit sa stratégie d'innovation centrée sur la proximité avec ses clients en développant de nouvelles fonctionnalités pour son application mobile.

Après le succès de sa première application mobile, Air Caraïbes lance une nouvelle version proposant de nouvelles fonctionnalités. Accompagnant le client de la planification du voyage jusqu'à l'atterrissage, celle-ci démontre l'ambition de la compagnie de proposer des services toujours plus modernes.

La nouvelle application de la compagnie offre à ses clients une utilisation personnalisée avec cinq nouvelles fonctionnalités :

Créer et gérer son compte personnel Air Caraïbes : les clients peuvent désormais créer et gérer leur compte personnel, accéder à leurs réservations passées et futures, visualiser le solde et l'historique de leurs miles et accéder aux avantages du programme de fidélité Préférence directement via l'application.

Convertir ses miles en billets prime : les adhérents à Préférence peuvent convertir leurs miles en billets gratuits (voir conditions sur aircaraibes.com).

Réserver un billet Abonné : les voyageurs fréquents disposant d'une carte d'abonnement Flexil bénéficient de réductions et services exclusifs en réservant sur l'application.

Contacter le service relation clientèle : les passagers peuvent désormais faire leurs réclamations ou simplement faire part de leurs appréciations à Air Caraïbes. Le service relation clientèle est disponible sur l'application 24h/24 - 7j/7.

Consulter la rubrique FAQ : En cas de doute, les utilisateurs de l'application ont la possibilité de consulter directement la foire aux questions.

Lancée en mai 2013, l'application Air Caraïbes a connu plusieurs évolutions majeures. La dernière version est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et Google Play. Elle permet à ses utilisateurs de réserver un vol sur toutes les destinations desservies par Air Caraïbes, de visualiser selon le lieu de départ toutes les offres promotionnelles en cours et de consulter les informations pratiques avant, pendant et après le vol. L'utilisateur peut choisir d'utiliser l'application en mode anonyme ou de se connecter à son compte client.

Yoann Paulin, Directeur e-commerce et des systèmes d'information d'Air Caraïbes, a déclaré : "Cette nouvelle version de l'application Air Caraïbes répond aux attentes des voyageurs et à l'évolution des usages de consommation mobile. Nous avons conçu un nouveau type d'assistant de voyage, facilitant les démarches des clients tout au long de leur déplacement."





