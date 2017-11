Air Corsica revient en force à Lyon

Article publié le 11 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie française renforce ses lignes directes entre Lyon et Ajaccio et Lyon et Bastia.

Air Corsica se déploie sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en renforçant ses lignes directes Lyon-Ajaccio et Lyon-Bastia dès l’ouverture du programme hiver 2017/18.

Depuis dimanche 29 octobre 2017, elle opère un troisième vol hebdomadaire sur ces deux lignes, le mercredi (en sus des lundis, vendredis), représentant une offre de 5780 sièges supplémentaires pour l’hiver 2017/18.

Au total, 18 140 sièges sont offerts sur la saison hiver 2017/18 contre 12 360 sur la saison hiver 2016/17 soit une augmentation de l’offre de près de 47 %.

Air Corsica a favorisé le développement des week-ends prolongés en atteignant une clientèle « loisir » : partir le vendredi et rentrer le lundi ; elle souhaite aujourd’hui élargir son marché en proposant des « courts séjours semaine » particulièrement adaptés à une clientèle « affaire ». Le potentiel existe sur la région Rhône-Alpes et aussi dans le sens inverse : de nombreux résidents corses travaillent sur Lyon.

Un vol supplémentaire en milieu de semaine permet donc de partir le lundi et rentrer le mercredi ou de partir le mercredi et rentrer le vendredi.

Cette augmentation d’offre est accompagnée d’une politique tarifaire attractive et compétitive incluant des services « plus » gratuits.

Un prix d’appel à 69€ TTC l’aller simple pour cet hiver (tarif modifiable sans aucune pénalité dans la même classe de réservation) ; Les billets sont d’ores et déjà en vente sur le site www.aircorsica.com .

Des services inclus : Un bagage en soute de 23 Kg (franchise doublée selon la classe de réservation), un bagage cabine de 8 Kg + 1 sac à main, service à bord de boissons chaudes ou froides et petit snack, journal quotidien et magazine de bord, enregistrement en ligne et choix du siège, prise en charge des enfants voyageant seuls (UM) et des personnes à Mobilité Réduite (PMR), assistance commerciale téléphonique 7/7 jours, pas de frais sur le site www.aircorsica.com, quelle que soit la carte de crédit utilisée.

Les passagers d’Air Corsica peuvent également bénéficier d’un service à tarif préférentiel grâce à son partenariat avec la société Hertz :

le forfait « Drive + » d’Air Corsica accessible sur www.aircorsica.com ; le produit de location de véhicule proposé à des prix ultra compétitifs (à partir de 29€ TTC/jour).

Jean Baptiste MARTINI, Directeur Commercial & Marketing d’Air Corsica a déclaré : "Nous sommes très heureux d’avoir rétabli dès l’hiver 2014/15 notre desserte annuelle sur les deux plates-formes corses ; les résultats sont satisfaisants avec un taux de remplissage de près de 80%. Ils sont aussi le fruit d’une collaboration harmonieuse et efficace entre les équipes d’Aéroports de Lyon et la nôtre. Nous sommes le seul opérateur l’hiver qui dessert Lyon à la Corse ; nous en sommes fiers et nous souhaitons nous imposer durablement en renforçant notre offre à partir de l’hiver 2018 et nos liens avec nos compatriotes de la Région Rhône-Alpes. Nous travaillons sur une diversification de l’offre pour proposer à nos passagers, dès l’été prochain, des tarifs toujours plus attractifs. En choisissant Air Corsica, ils n’auront pas à s’acquitter de supplément, tous les services sont compris dans le prix du billet. Nous lançons une importante campagne marketing avec le soutien de notre partenaire, Aéroports de Lyon, pour susciter l’envie de voyager facilement entre Lyon et la Corse".

