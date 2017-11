Air Transat augmente ses vols vers le Canada pour l'été 2018

Article publié le 2 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie canadienne ajoutera un vol supplémentaire par semaine au départ de Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Air Transat a annoncé qu'elle allait renforcer son offre, depuis la France, pour l'été 2018 grâce à la mise en service d'un nouvel Airbus A330 augmentant ainsi ses capacités à destination de Montréal.

Ainsi, les voyageurs profiteront d’un vol supplémentaire au départ de Nantes, Bordeaux et Toulouse :

3 vols directs par semaines (au lieu de 2) depuis Nantes,

3 vols directs par semaine (au lieu de 2) depuis Bordeaux,

4 vols directs par semaine (au lieu de 3) depuis Toulouse.

Les autres vols au départ de France pour l’été 2018 :

vols quotidiens directs depuis Paris,

5 vols directs par semaine depuis Marseille,

4 vols directs par semaine depuis Lyon,

2 vols directs par semaine depuis Nice,

un vol direct par semaine depuis Bâle‑Mulhouse.

Cette flexibilité encore améliorée s’ajoute aux vols domestiques au départ de Montréal, mis en place depuis plus de deux ans, vers Toronto, Québec et Vancouver. La compagnie propose également l’option multi-destinations, pour atterrir et décoller dans deux villes différentes, sans frais supplémentaires. Autant d’autres atouts pour découvrir ce grand pays qu’est le Canada.

Lydia Morinaux, Directrice Générale France d’Air Transat a déclaré : "L’augmentation de nos capacités offre plus de choix aux voyageurs finaux. Elle s’inscrit bien dans notre stratégie point à point, de venir chercher le client là où il réside, partout en France, pour l’emmener jusqu’à sa destination finale. C’est un argument clé dans la relation client et qui renforce notre position de leader, unique sur le marché, vers le Canada à partir de huit villes françaises."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet