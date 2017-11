Air Transat change sa livrée

Article publié le 15 novembre 2017 par David Dagouret

Lors d'une cérémonie pour ses 30 ans, la compagnie canadienne a dévoilé ses nouvelles couleurs.

Air Transat, compagnie canadienne, fête cette année ses 30 ans d'activité et durant une cérémonie qui s'est déroulé à l'aéroport de Montréal, la compagnie a dévoilé une nouvelle livrée.

En 2011, Air transat avait déjà changé à deux reprises sa livrée. D'après les clients, la première livrée était trop blanche et ne représentait pas du tout la compagnie canadienne ce qui avait poussé Air Transat à rechanger ses couleurs en ajoutant du bleu et une étoile sur l'empennage et de la couleur bleu à l'arrière de ses avions.

C'est donc six ans après cette livrée "Welcome" qu'Air transat a présenté une nouvelle livrée. D'après le transporteur cette nouvelle livrée reflète l'évolution de l'image de marque de Transat et demeure fidèle à sa promesse d'ensoleiller le quotidien par la joie des vacances.

L'étoile, emblème de Transat, est toujours présente sur l'empennage des avions et elle est maintenant visible sur le côté du fuselage arrière mais aussi sur le bout des ailes. Cette dernière livrée arbore un dégradé de bleu qui évoque l’action transformatrice des vacances. Enfin, le nom d’Air Transat apparaît sur le côté et sous le fuselage de l’avion pour qu’on le voie même lorsque l’appareil est en vol.

Précisons qu'Air Transat avait également dévoilé une livrée spéciale "30 ans" qui était visible sur ses Airbus A330-300.

