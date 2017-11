Airbus nomme Eric Schulz à la succession de John Leahy

Article publié le 28 novembre 2017 par David Dagouret

Eric Schulz quittera Rolls-Royce pour rejoindre Airbus fin janvier 2018, il remplacera John Leahy qui restera à son poste pendant une courte période de transition.

Airbus a annoncé aujourd'hui la nomination d'Eric Schulz (54 ans) en tant que Chief of Sales, Marketing & Contracts au sein de Commercial Aircraft. Il rejoindra Airbus pour prendre ses fonctions fin janvier 2018 et sera directement rattaché à Tom Enders, Chief Executive Officer.

Eric Schulz occupe chez Rolls-Royce le poste de Président de Civil Aerospace de depuis janvier 2016. Au sein d’Airbus, il succédera à John Leahy (67 ans), qui dirige les ventes de Commercial Aircraft depuis 1994.

Tom Enders a déclaré : "Nous sommes ravis qu’Eric Schulz rejoigne notre équipe. Il dispose d’une vaste expérience internationale dans l’industrie aérospatiale, d’une profonde connaissance des opérations aériennes et des moteurs aéronautiques, ainsi que de compétences reconnues dans la mise en place et la direction efficace de vastes organisations dans des environnements complexes. Ces qualités et expériences font de lui le successeur idéal de John Leahy à un tournant déterminant dans l’évolution de notre entreprise."

Eric Schulz a débuté sa carrière en 1986 au sein d’Aerospatiale-Sogerma et a depuis occupé de nombreux postes de direction dans des entreprises telles qu’UTA, Air France, AOM, Air Liberté-British Airways, Goodrich, EADS et Rolls-Royce. Il est titulaire d’un master en ingénierie mécanique de l’école d’ingénieurs de Genève et d’un master en ingénierie aéronautique de l’École supérieure des techniques aérospatiales (ESTA) de Paris.

Affectueusement nommé "M. Airbus" par les compagnies aériennes du monde entier, John Leahy, auparavant chez Piper Aircraft (États-Unis), a rejoint Airbus en 1985. Il prendra sa retraite après 33 années de service. Avec plus de 16 000 appareils vendus sous sa direction, soit 90 % des Airbus jamais vendus, John Leahy fait véritablement figure de légende vivante dans l’histoire de l’aviation.

Tom Enders a déclaré : "Il n’y a pas assez de mots pour exprimer la gratitude que j’ai envers John Leahy, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. La contribution qu’il a apportée à l’activité avions commerciaux d’Airbus est exceptionnelle. Les efforts inlassables, la vision et le dévouement dont il a fait preuve ont largement participé à l’évolution de l’entreprise, de la position d’outsider à celle de leader mondial. Quelle qu’ait été la difficulté, je n’ai jamais vu John baisser les bras. Son formidable esprit combatif et son inébranlable loyauté envers Airbus ont été une source d’inspiration pour bon nombre d’entre nous, y compris pour moi-même. Il est devenu un véritable ami et je lui souhaite une agréable retraite bien méritée."

John Leahy restera au sein d’Airbus pendant quelques mois pour assurer la transition avec son successeur.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet