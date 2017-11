Airbus, Rolls-Royce et Siemens lancent le E-Fan X

Article publié le 28 novembre 2017 par David Dagouret

Le partenariat a annoncé le lancement du démonstrateur de vol hybride E-Fan X

Airbus, Rolls-Royce et Siemens ont mis en place un partenariat visant à développer à court terme un démonstrateur de vol, ce qui constituera une grande avancée vers la propulsion hybride pour les avions commerciaux.

Les trois sociétés ont annoncé cette collaboration révolutionnaire réunissant les meilleurs experts mondiaux en matière de technologies électriques et de propulsion à la Royal Aeronautical Society de Londres.

Le vol du démonstrateur technologique de propulsion hybride E-Fan X est prévu pour 2020, après une campagne complète d'essais au sol, provisoirement sur un avion d'essai BAe 146, dont l'un des quatre réacteurs aura été remplacé par un moteur électrique de deux mégawatts. Des dispositions seront prises pour remplacer une deuxième turbine par un moteur électrique une fois que la maturité du système aura été démontrée.

Paul Eremenko Chief Technology Officer chez Airbus a déclaré : “L'E-Fan X constitue une nouvelle étape importante de notre objectif de faire du vol électrique une réalité dans un futur proche. Les leçons que nous avons tirées d'un long passé de démonstrateurs de vol électriques, qui a commencé avec le Cri-Cri, puis l'e-Genius et l'E-Star et a atteint son apogée avec, plus récemment, l'E-Fan 1.2, associées aux fruits de la collaboration E-Aircraft Systems House avec Siemens, ouvriront la voie à un avion commercial monocouloir hybride sûr, efficient et économique, nous voyons dans la propulsion hybride une technologie convaincante pour l'avenir de l'aviation."





Le démonstrateur E-Fan X explorera les défis des systèmes de propulsion de forte puissance, tels que les effets thermiques, la gestion de poussée électrique, les effets de l'altitude et de la dynamique sur les systèmes électriques et les questions de compatibilité électromagnétique. L'objectif est de faire avancer et maturer la technologie, les performances, la sécurité et la fiabilité pour favoriser une progression rapide de la technologie hybride. En outre, ce programme vise à fixer les exigences de certification future des avions à propulsion électrique tout en formant une nouvelle génération de concepteurs et d'ingénieurs, afin d'aider l'avion commercial hybride à devenir un peu plus une réalité.

Avec leur participation au programme E-Fan X, Airbus, Rolls-Royce et Siemens apporteront chacun leur grande expérience et leur savoir-faire dans leurs domaines d'expertise respectifs :

Airbus sera responsable de l'intégration globale ainsi que de l'architecture de contrôle du système de propulsion hybride et des batteries, et de son intégration avec les commandes de vol.

Rolls-Royce sera en charge du turbomoteur, du générateur de deux mégawatts et de l'électronique de puissance. Avec Airbus, Rolls-Royce travaillera également sur l'adaptation de la soufflante à la nacelle existante et au moteur électrique Siemens.

Siemens livrera les moteurs électriques de deux mégawatts et leur boîtier de commande électronique de puissance, ainsi que l'inverseur, le convertisseur DC/DC et le système de distribution de puissance. Ceci marquera l'apogée de la collaboration E-Aircraft Systems House entre Airbus et Siemens, lancée en 2016, et qui vise au développement et à la maturation de divers composants de systèmes de propulsion électrique et à leur démonstration avec différentes catégories de puissance.

Paul Stein, Chief Technology Officer de Rolls-Royce, a déclaré : “L'E-Fan X nous permet de nous appuyer sur la richesse de notre expertise dans le domaine électrique pour révolutionner le vol et accueillir la troisième génération de l'aviation. C'est une étape passionnante pour nous car cette avancée technologique permettra à Rolls-Royce de créer le générateur volant le plus puissant au monde.”

Roland Busch chief technology officer de Siemens a déclaré : "Siemens fait progresser l'innovation dans les principaux domaines technologiques à toute allure. En avril 2016, notre collaboration avec Airbus nous a permis d'ouvrir un nouveau chapitre de la mobilité électrique. Avec le développement de la propulsion électrique pour les avions, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients et pour la société. Le partenariat E-Fan X nous permet de passer maintenant à l'étape suivante pour démontrer les performances de cette technologie en vol."

La transition vers un moyen de transport aux performances environnementales optimisées, plus efficient et moins dépendant des combustibles fossiles fait partie des principaux défis du secteur actuel de l'aviation. Les partenaires se sont engagés à remplir les objectifs environnementaux techniques de l'UE contenus dans le rapport Flightpath 2050 Vision for Aviation de la Commission européenne (réduction des émissions de CO2 de 60 %, réduction des émissions d'oxydes d'azote de 90 % et réduction du bruit de 75 %). Ces objectifs ne sont pas réalisables avec les technologies actuelles. C'est pourquoi Airbus, Rolls-Royce et Siemens investissent et se concentrent sur des travaux de recherche dans différents domaines technologiques, notamment l'électrification. Aujourd'hui, la propulsion électrique et la propulsion hybride sont comptées au rang des technologies les plus prometteuses pour répondre à ces défis.

