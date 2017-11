ATR lance l'ATR 72-600F et FedEx en commande.

Article publié le 8 novembre 2017 par David Dagouret

FedEx Express s'est engagé à acheter jusqu'à 50 appareil de la nouvelle version cargo de l'ATR 72-600.

FedEx et ATR ont signé un contrat pour la commande ferme de 30 ATR 72-600F avec une option de 20 appareils. Ces appareils seront les premiers ATR à sortir directement des usines en configuration cargo. Baptisée ATR 72-600F, F pour Freighter (cargo), cette nouvelle version de l'appareil dispose d'un tout nouveau fuselage sans fenêtres et est équipée d'une grande porte cargo (LCD) avant et d'une porte cargo arrière articulée sur son bord supérieur.

Les livraisons des ATR 72-600F à FedEx Express débuteront en 2020. Ces nouveaux ATR sont également les premiers ATR 72-600 à être exploités en configuration cargo, ainsi que les premiers modèles à sortir des ateliers directement équipés d'une grande porte cargo.

L'ATR 72-600F dispose d'une cabine de classe E pour le transport de fret, pouvant accepter à la fois les marchandises en vrac et les unités de chargement (UC). Offrant une capacité de chargement en vrac de 74,6 m3, l'ATR 72-600F peut, en mode UC, accueillir jusqu'à sept conteneurs LD3, cinq palettes de 88” x 108”, ou neuf palettes de 88” x 62”. L'appareil est également équipé de nouveaux panneaux de plancher renforcés.

Le Président Exécutif de FedEx Express, David L. Cunningham, a déclaré : "Nous exploitons avec succès les appareils ATR depuis de nombreuses années. Nous avons collaboré avec ATR pour la conception de ce nouvel appareil, qui offre des caractéristiques particulières destinées à nous aider à développer notre activité, notamment sur le marché du fret aérien, où les envois sont plus volumineux et plus lourds. Le 72-600F va jouer un rôle majeur dans notre réseau mondial en nous permettant d'offrir un service rapide et économique aux marchés de taille réduite et intermédiaire".

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "Nous tenons à féliciter FedEx Express pour sa réussite durable et pour la vision commerciale à long terme dont il fait preuve pour le nouvel ATR 72‑600F. Le choix de ce nouvel appareil est le fruit d'une analyse technique et économique très poussée. Les ATR en configuration cargo fournissent un excellent service et peuvent à la fois desservir les petites communautés et approvisionner les avions cargo de gros gabarit. L'ATR 72-600F est actuellement l'unique appareil régional neuf de transport de fret disponible sur le marché. Nous sommes convaincus que son utilisation par FedEx Express va lui permettre de devenir le nouvel appareil de référence pour les activités de transport de fret aérien régional".

Précisons que FedEx exploite déjà des ATR avec près de 19 ATR 42 et 15 ATR 72-200.

