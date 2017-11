Bombardier annonce une commande de 61 Cseries

Article publié le 2 novembre 2017 par David Dagouret

Lors de l'annonce des résultats du 3e trimestre 2017, le constructeur canadien a annoncé une commande pour 61 Cseries d'un client européen.

Bombardier a annoncé qu’un client européen a signé une lettre d'intention visant jusqu’à 61 avions CSeries, soit une commande ferme de 31 avions assortie d’options sur 30 avions. La lettre d’intention est conditionnelle à l’exécution d’une entente d’achat, qui est prévue d’ici la fin de l’exercice.

D’après le prix affiché, la commande ferme serait évaluée à approximativement 2,4 milliards de dollars. Ce montant pourrait passer à environ 4,8 milliards de dollars si les 30 options étaient exercées.

Le nom de ce client européen n'a pas été dévoilé et le modèle n'a pas non plus été précisé.

Sur certains forums, on parle déjà de l'effet bénéfique d'Airbus sur le programme du C Series. En effet, le 17 octobre dernier le contructeur européen a signé avec Bombardier, un contrat de prise de contrôle du programme Cseries à plus de 50 %. Nous verrons bien si les ventes augmenteront dans les prochains mois mais cette commande de 61 C Series redonne un nouveau souffle à ce programme. A ce jour Bombardier n'a enrgistré que 411 commandes et n'a livré que sept CSeries en 2016 à seulement deux opérateurs, Swiss et Air Baltic.

Le nombre faible de livraisons d'avions C Series est du, d'après Bombardier, à un retard de livraison de moteurs Pratt & Whitney. Bombardier prévoit de livrer au quatrième trimestre entre huit et dix avions C Series soit entre 20 et 22 avions dans l'année 2017.

Le constructeur canadien a précisé qu'une entente avait été trouvée avec Pratt & whitney afin que le motoriste aide à financer les stocks excédentaires découlant des retards de livraisons des moteurs.

Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc a déclaré : "Il s’agit d’une étape qui change la donne pour Bombardier. Cela a été un trimestre très excitant pour Bombardier alors que nous avons accueilli Airbus dans le programme C Series. Elle place le programme C Series en bonne position pour un succès à long terme et générera de la valeur nouvelle et durable pour nos clients, nos fournisseurs et nos actionnaires."

M. Bellemare a également déclaré : "Cette nouvelle importante commande confirme la croissance de la confiance qu’ont les clients dans le programme C Series. À l’avenir, alors qu’Airbus rejoint le programme et que les avions C Series continuent de faire leurs preuves en service, nous nous attendons à ce que l'élan commercial se renforce rapidement."





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet