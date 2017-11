British Airways relie Figari à Londres-Heathrow

Article publié le 11 novembre 2017 par David Dagouret

Dès mai 2018, la compagnie britanique ouvrira sa liaison vers La Corse.

À partir du 27 mai 2018, British Airways ouvrira une liaison hebdomadaire entre Figari et Londres. La compagnie aérienne britannique desservira le terminal 5 d'Heathrow au départ de l'aéroport de Figari, tous les dimanches à partir de 111 € l'aller-retour (98 £). Cette route estivale sera opérée jusqu'au 7 octobre 2018.

Cette nouvelle ligne permettra aux touristes britanniques de profiter de l'été pour visiter le sud de l'île de Beauté, connue pour ses côtes préservées, ses criques paradisiaques et ses charmants villages de montagne.

Les Corses pourront de leur côté se rendre dans la capitale britannique en vol direct en moins de 3 heures.

Alex Cruz, PDG de British Airways, commente cette ouverture : "Nous cherchons constamment à développer notre offre loisirs au départ d'Heathrow. Nous sommes donc très heureux d'annoncer cette nouvelle route. British Airways est la compagnie la plus ponctuelle pour des vols court-courriers au départ de Londres. Nous sommes impatients d'offrir aux vacanciers un plus large choix de destinations l'été prochain. Nous allons également optimiser notre planning de vol vers d'autres destinations du sud de l'Europe comme Corfou, Palma et Mykonos".

Liaison Londres - Figari entre le 27 mai et le 7 octobre 2018

