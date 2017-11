Dubaï 2017 : Emirates s'engage pour 40 Boeing 787-10

Article publié le 12 novembre 2017 par David Dagouret

Première commande pour le constructeur américain au premier jour du salon aéronautique de Dubaï.

Le Dubaï Air Show a ouvert ses portes ce matin et la première commande pour Boeing vient d'être annoncée. Le constructeur américain et Emirates ont signé un lettre d'intention pour 40 Boeing 787-10 Dreamliner.

La commande des 40 appareils est estimée à près de 15,1 milliards de dollars au prix catalogue. Les premiers Boeing 787-10 seront livrés à Emirates à partir de 2022.

Le Boeing 787-10 est le plus long de la famille des Dreamliner, il mesure cinq mètres de plus que son petit frère le Boeing 787-9.

Kevin McAllister, président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous sommes ravis qu'Emirates ait choisi le Boeing 787-10 Dreamliner pour l'expansion de sa flotte et sa croissance future. C'est un avion qui établira une nouvelle référence en matière d'économie dès son entrée en service l'année prochaine. Le choix d'Emirates pour le 787-10 confirme le partenariat que nous avons avec cette compagnie depuis de longue date."

Son Altesse Cheikh Ahmed Ben Saeed Al Maktoum , président et directeur général d'Emirates Airline and Group a quant à lui déclaré : "Emirates a toujours eu comme stratégie d'incestir dans des avions les plus avancés et les plus efficaces, ce qui correspond exactement à la commande passée aujourdh'ui avec Boeing."





