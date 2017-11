Dubaï 2017 : Le programme Cseries de Bombardier reprend des couleurs avec la vente de CS300 à EgyptAir

Article publié le 14 novembre 2017 par David Dagouret

Le 14 novembre 2017, le constructeur canadien a signé une lettre d'intention avec la compagnie égyptienne pour une commande allant jusqu'à 24 avions CS300.

L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour Bombardier, qui redonne un nouveau souffle au programme du Cseries. En effet, alors que les ventes des avions Cseries étaient au point mort, le constructeur canadien a annoncé lors du Salon de l’aéronautique de Dubaï, la signature d’une lettre d’intention avec la compagnie EgyptAir Holding Company, basée au Caire, pour l’acquisition d’un maximum de 24 avions CS300. Cette transaction porte sur 12 avions CS300 et des droits d’achat de 12 avions supplémentaires.

Selon le prix affiché de l’avion de ligne CS300, le montant d’une commande ferme s’élève à environ 1,1 milliard de dollars US. Si EgyptAir exerçait également ses droits d’achat de 12 avions CS300, la valeur du contrat s’élèverait à près de 2,2 milliards dollars US.

En présence de Son Excellence Sherif Fathi, ministre égyptien de l’Aviation civile, un point de presse a été tenu aujourd’hui au Salon de l’aéronautique de Dubaï, pendant lequel, et , ont célébré la signature de la lettre d’intention qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux entreprises.

Safwat Musallam, président et chef de la direction d’EgyptAir a déclaré : "Nous sommes heureux du nouveau partenariat conclu avec Bombardier dans le cadre de notre stratégie de modernisation de notre flotte. Ayant fait une évaluation détaillée de notre flotte, nous avons réalisé que l’avion CS300 était parfaitement adapté à nos plans d’affaires et à notre stratégie de croissance. Nous avons sélectionné l’avion C Series en raison de son excellente autonomie, parfaitement adaptée pour desservir aux niveaux national et régional les villes arabes voisines, le Moyen-Orient et plusieurs destinations européennes; et cela en plus des caractéristiques économiques hors du commun de l’avion CS300 et de sa cabine exceptionnelle. Nous sommes impatients d’élargir notre réseau avec les avions CS300 et nous sommes contents de voir que le partenariat annoncé avec Airbus apportera un soutien additionnel au programme C Series."

Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux a déclaré quant à lui : "Nous sommes ravis qu’EgyptAir ait choisi l’avion CS300 pour renouveler sa flotte, a déclaré Fred Cromer. Dans ses prévisions de marché sur 20 ans, Bombardier prévoit pour la région une demande de 450 avions dans le segment des avions de 60 à 150 places, et cette lettre d’intention confirme la nécessité pour les compagnies aériennes du Moyen-Orient de pouvoir bénéficier d’avions de taille adéquate. Nous avons la certitude que nos petits avions monocouloirs C Series sont parfaitement adaptés aux environnements à température élevée de la région et qu’ils présenteront des performances et offriront des avantages économiques importants permettant d’accroître la rentabilité des compagnies aériennes."

Rappelons qu'Airbus est entré dans le programme Cseries en octobre dernier et depuis l'arrivée du géant européen dans ce programme deux contrats ont été signé pour l'acquisition du Cseries, 61 appareils commandés le 02 novembre par un client anonyme et 24 Cseries commandés aujourd'hui par EgyptAir. Nous verrons si les commandes des Cseries se poursuivent dans les prochaines semaines. A suivre.

