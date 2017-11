Dubaï 2017 : Thales et l'Emirates Aviation University signent un partenariat

Article publié le 13 novembre 2017 par David Dagouret

Thales et l'Emirates Aviation University ont signé un protocole d’entente pour la création d'un nouveau partenariat visant à explorer des domaines de coopération dans le secteur de l'aviation.

Cette nouvelle collaboration entre Thales et l'Emirates Aviation University se traduira d’abord par des programmes éducatifs, des activités de recherche et de développement conjoints ainsi que des stages pour diplômés.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Thales de partager des savoirs et de renforcer sa présence aux Émirats arabes unis. Elle vise à fournir une expertise de pointe aux étudiants de l'Emirates Aviation University dans le domaine sans cesse croissant de l'aviation et des transports.

Cet accord renforcer le partenariat entre Thales et le groupe Emirates, conclu l'an dernier lorsqu'Emirates Airlines et Thales InFlyt Experience se sont unis pour créer le divertissement et la connectivité à bord de demain.

Dr. Ahmad Al Ali, Vice Chancellor of Emirates Aviation University a déclaré : "C’est avec plaisir que nous entamons une collaboration entre le centre de formation « Emirates Aviation University » et Thales pour développer des programmes scolaires d’envergure mondiale à destination des jeunes. Nous nous engageons à former nos étudiants aux dernières innovations de l’industrie aéronautique et à leur faire bénéficier des technologies de pointe de Thales."

