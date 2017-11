easyJet : progression de femmes pilotes

Article publié le 30 novembre 2017 par David Dagouret

En douze mois, easyJet a embauché 49 nouvelles femmes co-pilotes, soit une hausse de 48% par rapport aux 33 recrutements enregistrés l’année passée.

easyJet, encourage les femmes à se lancer dans une carrière de pilote et a proposé un poste à 49 nouvelles femmes cette année. Entre septembre 2016 et septembre 2017, 13% des recrutements de pilotes ont concerné des femmes, contre 6% en 2015 lorsqu’easyJet a lancé son initiative Amy Johnson Flying Initiative. Ce résultat s’inscrit dans la lignée de l’objectif ambitieux fixé l’an dernier par la compagnie qui est que 20% des nouveaux postes de pilotes soit confiés à des femmes en 2020.

Le commandant David Morgan, responsable des opérations de vol d’easyJet, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir 49 nouvelles femmes pilotes chez easyJet cette année. Nous comptons donc désormais 180 femmes pilotes dont un tiers de commandants de bord. Une carrière de pilote est très gratifiante et nous tenons à recruter les meilleurs éléments à qui confier nos clients voyageant en Europe. Chez easyJet, nous apprécions la diversité de nos équipes de sorte qu’elles ressemblent à nos clients. A travers notre initiative Amy Johnson Flying, c’est une nouvelle génération de femmes pilotes que nous souhaitons inspirer. Et nous serons heureux d’accueillir encore plus de femmes pilotes chez easyJet l’an prochain."

Le petit nombre de femmes pilotes affecte aussi les inégalités de revenus salariaux entre les hommes et les femmes chez easyJet. Les salaires du personnel de bord d’easyJet font l’objet d’une convention collective, si bien que le salaire et les autres éléments entrant dans la rémunération des pilotes et du personnel de cabine sont exactement les mêmes pour les hommes et les femmes.

Le commandant David Morgan, responsable des opérations de vol d’easyJet, a encore déclaré : "Les membres d’équipage et les pilotes hommes et femmes d’easyJet sont tous payés à l’identique. Cela fait deux ans que nous travaillons pour recruter plus de femmes pilotes et comme davantage de femmes pilotes rejoignent easyJet, les inégalités de traitement se réduisent. Nous sommes déterminés à verser un salaire juste et équitable à nos salariées et à leur offrir les meilleures conditions d’évolution de leur carrière."





